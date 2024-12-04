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Соединенным Штатам необходимо менять политику в отношении африканских стран, старые подходы уже не работают, нужно переходить к равноправному сотрудничеству, иначе получится как с Францией, которую настойчиво изгоняют с африканского континента. Об этом пишет издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне» Responsible Statecraft.

США необходимо отказаться от военного присутствия в Африке, поскольку есть такое слово как «суверенитет», о котором заявляют все больше стран континента. Сотрудничество с позиции силы и колониальная политика больше не работают, это ясно показывают последние события, связанные с Францией, которую постепенно выкидывают из Африки. Все больше стран континента готовы самостоятельно защищать свой суверенитет, руководствуясь собственными интересами, а не американскими.

Аналитики центра призывают Африканское командование ВС США и чиновников Госдепа, отвечающего за внешнюю политику США, изменить подход к странам Африки, если те хотят, чтобы США больше не воспринимали как «империалистическую и колониальную державу», навязывающую свою власть. В пример приводится Нигер, который выдворил американские войска со своей территории.

Суверенитет — это слово, над которым Вашингтону следует тщательно поразмыслить при оценке собственной политики в Африке. Масштабные учения и интенсивная помощь в обеспечении безопасности не привлекают долгосрочных союзников, как показывает опыт с Нигером,

— пишет издание, добавляя, что США должны стать для стран Африки «партнером» и тогда не нужно будет силовыми методами бороться с российским или китайским влиянием.