Приоритетом НАТО является военная помощь Украине, а не рассуждения о подходах к мирному процессу - Рютте

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что на данной стадии конфликта на Украине важно усилить военную помощь Киеву, а не прогнозировать возможные варианты переговорного урегулирования.

"Больше военной помощи и меньше обсуждений того, как будет выглядеть мирный процесс. (...) Мы можем себе представить, как он будет выглядеть, но сначала нужно подвести Украину к такой позиции, в которой она была бы сильной", - заявил Рютте во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, предваряющей двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО.

По его словам, "Украине нужно, прежде всего, оказаться в позиции силы, и только тогда приступать к этим переговорам, когда украинское правительство будет к ним готово".