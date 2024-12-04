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Интерфакс-АВН

Приоритетом НАТО является военная помощь Украине, а не рассуждения о подходах к мирному процессу - Рютте

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что на данной стадии конфликта на Украине важно усилить военную помощь Киеву, а не прогнозировать возможные варианты переговорного урегулирования.

"Больше военной помощи и меньше обсуждений того, как будет выглядеть мирный процесс. (...) Мы можем себе представить, как он будет выглядеть, но сначала нужно подвести Украину к такой позиции, в которой она была бы сильной", - заявил Рютте во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, предваряющей двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО.

По его словам, "Украине нужно, прежде всего, оказаться в позиции силы, и только тогда приступать к этим переговорам, когда украинское правительство будет к ним готово".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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