Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, заявили в Кремле

Песков: полноправное членство Украины в НАТО неприемлемо для России

Полноправное членство Украины в НАТО не устроило бы Москву, потому что это является для нее угрозой, сказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Он добавил, что такая ситуация контрастирует с тезисом Кремля о неделимости безопасности, потому что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.

Украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ, ранее писало, что МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовал официальную позицию по возможным гарантиям безопасности. Там заявлялось о единственной "настоящей" гарантии безопасности для Украины — полноправном членстве Киева в НАТО.