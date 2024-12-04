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Военное обозрение

HMS Prince of Wales стал флагманом флота – Британия не способна эксплуатировать сразу два авианосца

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Источник изображения: topwar.ru

HMS Prince of Wales 2 декабря стал флагманом британского флота, сменив на этой почётной должности однотипный корабль HMS Queen Elizabeth.

Фактически командование перевело два авианосца на режим посменной работы. Пока один из них бездействует, не отходя от причала или находясь на техническом обслуживании и имея статус «корабля готовности», другой, получая статус «корабля повышенной готовности», должен находиться в строю, будучи способным к боевому развёртыванию.

Так, HMS Prince of Wales в 2025 году должен отправиться в поход в АТР, а HMS Queen Elizabeth встать в сухой док для проведения ремонта.

Неспособность ВМС страны эксплуатировать сразу два авианосца вызвана дефицитом средств в оборонном бюджете, нехваткой личного состава (экипаж каждого из них составляет 800 чел.) и постоянными поломками.

Британия сейчас занята созданием истребителя 6-го поколения GCAP, а её интерес к уже существующим авианосцам, которые практически бездействуют, снижается

- говорится в издании Infodefensa.

Возможно, что один или оба авианосца вообще ожидает вывод из состава флота. По крайней мере, против них в местной прессе развернулась активная кампания.

Несмотря на шумиху против них в СМИ, авианосцы вряд ли будут списаны в следующем году. Их капитальные затраты уже оплачены, а эксплуатационные расходы невелики по сравнению с их огромным потенциалом

- считают в издании Navy Lookout.

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Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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