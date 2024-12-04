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Военное обозрение

Натовский чиновник заявил о готовности Британии и Франции отправить свои военные контингенты на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Всё больше свидетельств того, что в странах НАТО уже принято решение о вводе своего контингента на территорию Украины. Напомним, что российская Служба внешней разведки предупреждала об этом ещё в прошлом году. Теперь чиновники стран НАТО обозначают явную заинтересованность в том, что натовский «сапог» уже вполне официально оказался на Украине.

Так, западные СМИ публикуют заявление высокопоставленного натовского чиновника, который сказал о том, что власти Британии и Франции рассматривают возможность отправки своих военных контингентов на Украину.

Натовский чиновник говорит о том, что Лондон и Париж готовы это сделать в случае достижения договорённостей о прекращении огня вдоль линии фронта. При этом всё подаётся как «ввод контингента для мониторинга режима прекращения огня, если соответствующие договорённости о деэскалации будут достигнуты».

Ранее сообщалось, что в одном из пунктов так называемого плана Трампа говорится о «возможном введении европейского военного контингента на Украину для обеспечения режима прекращения огня вдоль линии фронта».

Вполне понятна суть этих планов. Запад собирается дать Украине и её армии передышку, в течение которой киевский режим мог бы «залатать дыры» в составе своих вооружённых сил, заняться их усиленной боевой подготовкой для новых этапов ведения боевых действий в будущем.

На этом фоне обращает на себя внимание один из опубликованных пунктов «плана Келлога» (кандидата в спецпосланники Трампа по Украине). В этом пункте говорится, что «в случае отказа Киева от прекращения огня США могут остановить поставки оружия». Во-первых, весьма обтекаемый термин «могут остановить». То есть, могут и не останавливать. Во-вторых, если Киев предложение примет, то поставки оружия как шли, так и продолжат идти со стороны тех же США. И для какой же цели эти поставки, если Трамп утверждает, что он за прекращение войны?

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США
Украина
Франция
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Военные учения
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