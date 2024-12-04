«Не знаем, когда и где их использовать»: японские военные не определились с местом лазерных установок в боевых порядках

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В ноябре Япония представила прототип новой мобильной высокоэнергетической лазерной системы, предназначенной для усиления возможностей наземных сил по борьбе с беспилотниками.

В беседе с изданием Jane's представитель Минобороны Японии сообщил, что комплекс разрабатывался более четырёх лет агентством по закупкам в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries. Однако после того, как был создан прототип, возникли вопросы, как применять это оружие.

Представитель военного ведомства заявил, что в настоящее время Минобороны оценивает возможность закупки установки, но ещё не нашло ей места в боевых порядках:

Мы ещё не определились с количеством закупаемых единиц, а также пока не знаем, когда и где их использовать.

Как он пояснил, новый лазерный комплекс оснащён лазерным блоком, системой обнаружения и отслеживания БПЛА, блоком питания и охлаждающим устройством, а также другими сопутствующими системами. В сообщениях японских СМИ говорится, что лазерная установка может генерировать мощность 10 кВт, хотя это не подтверждено.

По оценке Jane’s, лазерная система установлена на тяжёлом грузовом шасси MHI 8×8, вес которого составляет около 20 тонн, длина 11 м, ширина 2,5 м, а высота 3,5 м.