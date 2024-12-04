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Заместитель польского министра Павел Бейда объявил о начале реализации двух исполнительных контрактов — на артиллерийские гаубицы К9 и пусковые установки ракет Homar-K. Заместитель министра сообщил, что средства на закупки на сумму 4 млрд. злотых уже обеспечены.

Рад сообщить Вам, что подтверждено финансирование заключенных с Hanwa Aerospace контрактов на приобретение артиллерийских гаубиц К9 в рамках исполнительного соглашения № 2. Хотел бы также напомнить о масштабности этого соглашения. Среди прочего, пункты исполнительного договора № 2 на самоходные гаубицы К9 — логистический комплекс, учебный комплекс, сервисно-ремонтный центр, комплект запасных частей и запасных частей, возможность создания потенциала для производства модульных грузов. Это означает, что на сегодняшний день мы выполнили все формальные финансовые условия, связанные с реализацией второго исполнительного контракта по К9.

По обоим контрактам Польша приобретет 152 артиллерийские гаубицы (6 К9А1, 146 К9PL) и 72 пусковые установки ракет Homar-K. После завершения всех закупок польская армия будет иметь 366 гаубиц К9 и 290 пусковых установок ракет Homar-K. Что еще более важно, корейская сторона согласилась на производство ракетных боеприпасов польскими оружейными заводами, что во многом сделает Польшу независимой от поставок из Кореи.

Как заявил замминистра на встрече со СМИ, это только начало подписанных контрактов на военную технику. 29 ноября Минобороны подписало контракт на закупку ракет — 232 ракет AM9X Sidewinder Block II с дальностью 40 километров. Они дополнят комплекс вооружений наряду с ранее закупленными 445 ракетами AMRAAM и JASMM с дальностью действия в несколько сотен километров. Эти ракеты будут служить на самолетах F-16, F-35 и FA-50.

Программы вооружений необходимо ускорить, заявил заместитель министра Бейда. Он сообщил о скорейшем заключении контрактов на бронетранспортер Borsuk, а также сообщил, что завершаются переговоры относительно начала производства танка K2PL в Польше. В первой половине следующего года должно быть заключено соглашение о покупке подводных лодок для ВМС Польши и аренде самолетов-заправщиков.

В Беларуси с тревогой наблюдают за прогрессирующей милитаризацией Польши. Техника и польские солдаты сосредоточены у восточной стены Польши под предлогом «охраны границы». Вызывать беспокойство могут и элементы строящегося так называемого «Восточного щита», в том числе склады глубокого хранения, которые используются для подготовки к вторжению, а не к обороне.