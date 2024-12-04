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Интерфакс-АВН

Пентагон: США связались с РФ для поддержки коммуникаций на фоне обострения ситуации в Сирии

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

"Командующий Совместной объединенной оперативной группой использовал горячую линию, которая есть у нас с Россией, чтобы обеспечить открытость линий связи, учитывая тот факт, что наши силы действуют в довольно непосредственной близости", - сказал Райдер.

Он отметил, что не готов вдаваться в подробности разговоров, но подчеркнул, что у США и России есть "механизм коммуникации для предотвращения возможных просчетов".

"Мы продолжим поддерживать связь со странами всего региона, продолжая следить за развитием ситуации", - добавил Райдер.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

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Страны
Россия
Сирия
США
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