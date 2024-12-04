Байден до своего ухода будет наращивать помощь Украине, введет новые санкции против РФ - Белый дом

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы обеспечить Украине максимально выгодное положение за счет наращивания поставок вооружений и введения новых санкций против России, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В рамках этих усилий он (Байден - ИФ) поручил своей команде в полной мере использовать все имеющиеся финансовые средства для обеспечения обороны Украины (...). Президент дал указание Пентагону быстро доставить технику на Украину", - говорится в заявлении Салливана, распространенном Белым домом.

Он отметил, что до середины января США поставят Киеву дополнительно "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства".

Салливан отметил, что США уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции".

Он напомнил, что ранее в этом году Украина получила "сотни ракет" ПВО, Байден санкционировал поставку Украине противопехотных мин, а также "скорректировал" разрешение на использование Украиной американских ракет для нанесения ударов вглубь России.

"Президент стремится поставить Украину в максимально выгодное положение, и мы продолжим реализацию этой стратегии", - подчеркнул Салливан.

Во вторник Пентагон сообщил, что США выделяют Киеву пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $725 млн.