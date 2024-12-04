Пентагон объявил о транше военной помощи для Украины на $725 млн

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - США выделяют Киеву пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $725 млн, сообщает во вторник Пентагон.

"Он даст Украине дополнительное вооружение, в котором она больше всего нуждается. В частности, речь идет о средствах ПВО, боеприпасах для ракетных систем и артиллерии, а также - о противотанковом вооружении", - говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Пакет помощи оценивается в $725 млн, отмечает Пентагон. Речь в данном случае идет о передаче Украине уже имеющегося на складах США вооружения, а не о производстве нового оружия.

В частности, речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS, ракетах для ПЗРК Stinger, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ракетах для РСЗО HIMARS.

Кроме того, в пакет вошли ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также ракеты для ПТРК TOW.