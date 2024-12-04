Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон объявил о транше военной помощи для Украины на $725 млн

606
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - США выделяют Киеву пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $725 млн, сообщает во вторник Пентагон.

"Он даст Украине дополнительное вооружение, в котором она больше всего нуждается. В частности, речь идет о средствах ПВО, боеприпасах для ракетных систем и артиллерии, а также - о противотанковом вооружении", - говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Пакет помощи оценивается в $725 млн, отмечает Пентагон. Речь в данном случае идет о передаче Украине уже имеющегося на складах США вооружения, а не о производстве нового оружия.

В частности, речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS, ракетах для ПЗРК Stinger, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ракетах для РСЗО HIMARS.

Кроме того, в пакет вошли ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также ракеты для ПТРК TOW.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Stinger
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине