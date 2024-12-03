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"Подготовка к мирным переговорам". Зачем Шольц приехал в Киев, а Бербок - в Китай?

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Источник изображения: gazeta.ru

Шольц прибыл в Киев впервые за два с половиной года с начала СВО

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Шольца в Киев за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Приведут ли усилия германских политиков к завершению военных действий - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Для начала уточним, изменились ли за последнее время военно-политические и оперативно-стратегические установки коллективного Запада в области ведения военных действий на Украине? Сразу исключим из этих оценок мнения отставных политиков и экс-военачальников, равно как и многочисленные экспертные оценки. Как правило, они в большинстве своем не транслируют мнения действующих глав государств и правительств Запада.

Будем опираться только на факты. К примеру, к кардинальному изменению военно-политических и оперативно-стратегических установок могло бы привести разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Вслед за Вашингтоном Франция и Британия тоже сняли свои ограничения на удары крылатыми ракетами воздушного базирования.


MGM-140 Atacms.
Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Казалось бы, подобные меры могли привести к кардинальному изменению в ходе вооруженной борьбы. Безусловно, могли бы, если бы ВСУ (а точнее, американские инструкторы) запускали, к примеру, по 1500 ракет в сутки. Иными словами, на Россию в этом случае обрушился бы град из западных ракет.

Однако по факту ничего подобного не происходит, и, похоже, в ближайшее время не произойдет. С военной точки зрения, удары, которые были осуществлены с момента разрешения Байдена, можно охарактеризовать как одиночные пуски ракет, не принесшие пока каких-либо существенных разрушений.

Складывается впечатление, что установка коллективного Запада «Украина не должна проиграть, но и Россия не должна выиграть» так и не претерпела существенных изменений. А разрешение наносить удары по РФ является либо демонстрацией потенциальных возможностей Запада, либо одним из вопросов предстоящих переговоров.

Чего хочет Зеленский?

Похоже, это осознает и Владимир Зеленский - ракеты его проблем не решат. За последнее время точка зрения президента Украины на ведение военных действий сильно изменилась. Если раньше он категорически настаивал на возврате к границам 1991 года, с жаром отрицал малейшую возможность хотя бы даже временной утраты одного квадратного метра территории своей страны, то в последнее время откорректировал свою позицию.

К примеру, в интервью телеканалу Sky News в конце ноября украинский лидер говорил, что горячая фаза военных действий может прекратиться, если Украина войдет в НАТО с контролируемыми Киевом территориями, а на утраченные регионы распространится приглашение в альянс.

При этом в декабре Зеленский заявил, что он против того, чтобы страну приглашали в НАТО без территорий, утраченных в ходе боев. Он подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает присоединение четырех регионов и Крыма к России и, «безусловно, все это вернется». Вполне можно расценивать эти слова президента Украины как шаг к возможному мирному урегулированию.

"Согласование позиций"

Возвращаясь к германским политикам и их визитам в Китай и на Украину, отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала целью своего визита в Китай начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Безусловно, позиция министра иностранных дел ФРГ по этому вопросу не является для Пекина определяющей. Так что, скорее всего, этот визит - возможное согласование позиций.

Нельзя исключать, что этим же целям подчинен и приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Глава ФРГ, надо полагать, хочет лично ознакомиться с оценками текущей ситуации президентом Украины, уточнить его планы на будущее и, нельзя исключать, рассеять надежды Зеленского на приглашение в НАТО чуть ли не на этой неделе.

Если бы такие планы в Брюсселе действительно существовали, вряд ли сообщать о них Киеву послали бы Шольца. Реально это могло бы произойти только после 20 января 2025 года в ходе официального визита президента Украины в Вашингтон.

Поэтому визиты германских политиков как в Киев, так и в Пекин, можно оценивать как подготовку к возможным мирным переговорам и согласование позиций (о чем, собственно говоря, и заявляла глава МИД ФРГ). Несмотря на раз от разу повторяемые европейскими политиками слова о поддержке Украины, речи о стратегическом поражении России давно не ведется, и складывается впечатление, что основная задача для коллективного Запада - по возможности завершить это противостояние без потери лица для всех трех сторон - самого Запада, России и Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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