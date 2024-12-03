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Военное обозрение

Создают плотную завесу на поле боя: Франция испытывает дымовые боеприпасы нового поколения SMK-Eco

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Источник изображения: topwar.ru

Французская компания Thales объявила об успешном завершении первых динамических испытаний 120-мм дымовых боеприпасов нового поколения SMK-Eco. Продемонстрированная данным тестированием эффективность, как утверждается, превзошла требования армии.

Эти боеприпасы предназначены для стрельбы из нарезных минометов, как буксируемых, так и установленных на мобильной системе 2R2M.

Они позволяют быстро создавать плотную дымовую завесу на поле боя, обеспечивая необходимое стратегическое прикрытие для поддержки передовых сил и защиты войск

- пояснили в компании.

Разработка SMK-Eco началась в январе 2022 года с целью снижения воздействия дымовых боеприпасов на окружающую среду. В нём используются экологически чистые химические соединения (смеси на основе гликоля и разлагаемых смол), что снижает токсичные выбросы и количество вредных остатков после использования.

Нарезная конструкция повышает устойчивость в полёте, обеспечивая лучшую точность и равномерное дымовое покрытие.

Боеприпасы SMK-Eco совместимы с французской мобильной системой 2R2M, созданной на основе буксируемого миномёта MO-120-RT. Франция с 2022 года устанавливает её на бронеавтомобили VBMR Griffon. До этого она поставлялась только зарубежным заказчикам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Thales
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