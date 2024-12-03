Создают плотную завесу на поле боя: Франция испытывает дымовые боеприпасы нового поколения SMK-Eco

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Французская компания Thales объявила об успешном завершении первых динамических испытаний 120-мм дымовых боеприпасов нового поколения SMK-Eco. Продемонстрированная данным тестированием эффективность, как утверждается, превзошла требования армии.
Эти боеприпасы предназначены для стрельбы из нарезных минометов, как буксируемых, так и установленных на мобильной системе 2R2M.
- пояснили в компании.
Разработка SMK-Eco началась в январе 2022 года с целью снижения воздействия дымовых боеприпасов на окружающую среду. В нём используются экологически чистые химические соединения (смеси на основе гликоля и разлагаемых смол), что снижает токсичные выбросы и количество вредных остатков после использования.
Нарезная конструкция повышает устойчивость в полёте, обеспечивая лучшую точность и равномерное дымовое покрытие.
Боеприпасы SMK-Eco совместимы с французской мобильной системой 2R2M, созданной на основе буксируемого миномёта MO-120-RT. Франция с 2022 года устанавливает её на бронеавтомобили VBMR Griffon. До этого она поставлялась только зарубежным заказчикам.