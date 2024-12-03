Войти
Интерфакс-АВН

Норвегия перебрасывает средства ПВО и F-35 в Польшу для прикрытия поставок военных грузов на Украину

638
0
0
Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.
Истребитель F-35A Lightning II ВВС Норвегии.
Источник изображения: defensenews.com

Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Норвегия перебрасывает в Польшу истребители-бомбардировщики F-35, зенитные ракетные комплексы NASAMS и 100 военнослужащих с целью гарантировать безопасность путей снабжения Украины военной помощью, заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"С начала декабря 2024 года Норвегия займется защитой воздушного пространства над самым важным транспортным узлом для доставки Украине материалов из других стран для военных и гражданских целей", - приводятся его слова в заявлении Минобороны Норвегии.

Норвежские военные будут защищать небо над аэропортом города Жешув на юго-востоке Польши. Миссия продлится с декабря 2024 года до середины апреля 2025 года, норвежские военнослужащие будут действовать лишь в пределах польского воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Польша
Украина
Продукция
F-35
NASAMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы