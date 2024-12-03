Норвегия перебрасывает средства ПВО и F-35 в Польшу для прикрытия поставок военных грузов на Украину

Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Норвегия перебрасывает в Польшу истребители-бомбардировщики F-35, зенитные ракетные комплексы NASAMS и 100 военнослужащих с целью гарантировать безопасность путей снабжения Украины военной помощью, заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"С начала декабря 2024 года Норвегия займется защитой воздушного пространства над самым важным транспортным узлом для доставки Украине материалов из других стран для военных и гражданских целей", - приводятся его слова в заявлении Минобороны Норвегии.

Норвежские военные будут защищать небо над аэропортом города Жешув на юго-востоке Польши. Миссия продлится с декабря 2024 года до середины апреля 2025 года, норвежские военнослужащие будут действовать лишь в пределах польского воздушного пространства.