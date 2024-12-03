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Интерфакс-АВН

Ситуация в Сирии и сотрудничество в борьбе с терроризмом стали основными темами разговора президентов Ирана и Сирии

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Президенты Ирана и Сирии Масуд Пезешкиан и Башар Асад в понедельник обсудили по телефону развитие ситуации в Сирии и сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, сообщает "Мехр".

"Иранский президент отметил, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии соответствует региональной стратегии Ирана, поэтому Тегеран продолжит поддерживать сирийское правительство и сирийский народ", - пишет агентство.

"Подрыв единства и согласия в Сирии сейчас влечет за собой угрозу миру и безопасности странам региона", - цитирует "Мехр" слова Пезешкиана.

"Мы верим, что сирийцы вновь смогут одержать верх над заговорами сионистов (так в Иране называют власти Израиля) против стабильности и безопасности страны", - отметил президент Ирана.

Он считает, что нет никаких сомнений в том, что США и Израиль предпринимают действия против стран региона, срывают мирные процессы и подрывают безопасность в этих странах. При этом Пезешкиан отметил, что Иран готов оказывать противодействие этим заговорам.

Асад в свою очередь заявил, что цель недавних атак террористов в Сирии состоит в том, чтобы посеять хаос, расчленить регион и перекроить карту Ближнего Востока, исходя из интересов США и стран Запада.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

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