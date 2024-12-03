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ТАСС

WP: нехватка живой силы у ВСУ окажет влияние на исход конфликта на Украине

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По информации издания, "изнуренные военные" столкнулись с медленной мобилизацией и подготовкой новых кадров

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. В США считают, что нехватка военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может сказаться на исходе конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванные официальные лица в администрации президента США Джо Байдена.

Как отмечают чиновники, в долгосрочной перспективе разрыв в числе военных, которых мобилизуют Киев и Москва, окажется "более важным в определении исхода конфликта". По словам источников, "изнуренные военные Украины" столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, а также с медленной мобилизацией и подготовкой новых кадров.

В конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ, если Киев примет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии. Чиновник также подтвердил, что США по-прежнему намерены поставлять Украине боеприпасы и вооружения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В связи с этим сотрудники территориальных центров комплектования стали все чаще проводить мобилизацию силовыми методами. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей, происходят поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки. 

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Россия
США
Украина
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