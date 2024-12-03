Президенты РФ и Ирана выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению целостности страны

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября с.г.