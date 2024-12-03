Страны ЕС к концу года могут договориться о выделении 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности - СМИ

Брюссель. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны Евросоюза близки к заключению соглашения о создании оборонного фонда в размере 1,5 млрд евро, который поможет укрепить оборонную промышленность ЕС и Украины в течение следующих трех лет, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Члены ЕС приближаются к соглашению о новом оборонном фонде в размере 1,5 млрд евро", - информирует агентство.

"Соглашение по Европейской программе оборонных инвестиций, вероятно, подпишут к концу года. Оно позволит закупать военную технику, на 35% состоящую из компонентов, изготовленных за пределами ЕС", - добавляет Bloomberg.