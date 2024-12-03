Для защиты от китайских кораблей: США оснащают флот Филиппин надводными беспилотниками T-12

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США объявили о новых шагах по укреплению военно-морских возможностей Филиппин на фоне нарастающей конфронтации с КНР из-за спорных островов в Южно-Китайском море.

Во время своего визита в Манилу министр обороны США Ллойд Остин указал о намерении оснастить флот союзника надводными беспилотниками Mantas T-12. Ранее Вашингтон заявил о предоставлении стране военной помощи в размере $500 млн.

США поставляют Филиппинам военные изделия с 2021 года и уже передали такие системы, как разведывательные БПЛА ScanEagle и патрульные суда класса Cyclone.

В настоящее время ВМС Филиппин используют четыре Mantas T-12. Эти платформы, разработанные американской компанией Martac, имеют длину 3,6 метра и грузоподъёмность 64 кг. Они оснащены электрической силовой установкой и могут запускаться с берега, кораблей или небольших судов с помощью специального оборудования.

T-12 – это ключевое средство, используемое филиппинскими вооружёнными силами для защиты суверенитета и ведения деятельности в исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море

- отметили в Пентагоне.

Разработанный для участия в длительных операциях, T-12 может становится малозаметным благодаря опции «стелс», которая позволяет корпусу частично погружаться в воду.

T-12 – это многофункциональный безэкипажный аппарат, способный нести различные сенсоры, в том числе электронно-оптические или инфракрасные, камеры, гидролокаторы, лидары и акустическое оборудование. Он может выполнять широкий круг задач, таких как противоминная защита, разведка, поисково-спасательные операции и радиоэлектронная борьба.

Обладая скоростью, превышающей 30 узлов, и способностью работать в составе стаи, T-12 также подходит для таких миссий, как охрана портов и мониторинг пространства. Пока что неясно, в какой именно комплектации T-12 поставляется Филиппинам, однако данный БЭК всегда можно будет снарядить ударными системами.

Использование беспилотников на стратегически значимых водных путях может ограничить военно-морские операции противника, создавая угрозу его кораблям

- отмечается в западной прессе.