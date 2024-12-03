Олаф Шольц объявит о дальнейших поставках вооружений Киеву на сумму 650 млн. евро

ЦАМТО, 2 декабря. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Ранее о визите канцлера в Киев сообщили немецкие СМИ.

"Моим новым визитом в Киев я бы хотел выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел здесь на месте ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину", – заявил О.Шольц.

"На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 млн. евро, которая должна быть отправлена уже в декабре. Украина может полагаться на Германию: мы говорим то, что делаем. И мы делаем, что говорим", – цитирует "РИА Новости" О.Шольца.