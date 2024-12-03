В Германии замечена крупная партия шведских бронетранспортеров Pbv 302 по пути на Украину

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В социальных сетях опубликованы кадры, на которых замечена перевозка на железнодорожных платформах крупной партии бронетранспортеров Pbv 302. Как утверждается, съёмка велась в Германии, недалеко от границы с Польшей, а сам состав находится по пути на Украину.

Ранее, в мае 2024 года, Стокгольм заявил о намерении передать ВСУ весь парк Pbv 302. Как указывается в западной прессе, речь идёт о 250 единицах техники (хотя на балансе шведских войск на начало года состояло 117 экземпляров). Данные БТР уже были замечены на фронте, в частности, один из них на днях был уничтожен в Курской области.

PBV 302 – это гусеничный БТР, разработанный шведской оборонкой в 1960-х годах. Он обладает корпусом из цельносварной катаной стали, обеспечивающим защиту от 20-мм снарядов при атаке спереди, а борта имеют двойную обшивку для повышения плавучести и стойкости против кумулятивных боеприпасов.

Одноместная башня, обеспечивающая поворот на 360° и подъём на 50°, вооружена 20-мм пушкой Hispano-Suiza, способной вести огонь как осколочно-фугасными, так и бронебойными снарядами со скоростью 500 выстрелов в минуту.

Новая партия Pbv 302 входит в состав более крупного пакета военной помощи стоимостью $1,3 млрд, в который также вошли 155-мм артиллерийские снаряды и системы воздушного наблюдения.