МО РФ: пуск "Орешника" показал, что РВСН могут выполнять задачи в любых условиях

По словам генерал-полковника Ивана Бувальцева, в завершившемся учебном году в ВС РФ были отработаны все спланированные мероприятия

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Успешные учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил и боевое применение новейшей баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении "Орешник" по объекту военной промышленности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году подтвердили способность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выполнять задачи в различных условиях. Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

"Способность РВСН выполнять боевые задачи в различных условиях обстановки подтверждается успешно выполненным учебно-боевым пуском баллистической ракеты "Ярс" в рамках тренировки стратегических ядерных сил, а также успешным боевым применением новейшей баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении "Орешник" по объекту военной промышленности противника", - говорится в статье Бувальцева, опубликованной в газете "Красная Звезда".

Он также отметил, что в завершившемся учебном году в РВСН в рамках решения задач стратегического сдерживания и поддержания постоянной боевой готовности были отработаны все спланированные мероприятия, в том числе по слаживанию воинских частей и подразделений.

Учебный год в Вооруженных силах РФ ежегодно стартует 1 декабря и завершается 31 октября.