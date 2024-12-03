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НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)

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Учения спецназа Чеченской Республики в районе Северного полюса
Учения спецназа Чеченской Республики в районе Северного полюса.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

Североатлантический альянс открыл центр десантной подготовки в Норвегии, пишет Newsweek. Он занимается обучением американских, британских и голландских сил. Так НАТО укрепляет свои позиции вблизи российских ворот в Арктику, констатирует автор статьи.

Брендан Коул

В Норвегии был создан центр морской десантной подготовки. Это стало одним из шагов страны-члена НАТО по укреплению своих позиций вблизи российских ворот в Арктику.

Центр в Сёррейсе на севере страны занимается десантной подготовкой американских, британских и голландских сил. Норвегия не имеет собственных морских десантных войск, но некоторые из ее основных армейских подразделений и спецназ базируются в этом регионе.

С начала конфликта на Украине Норвегия увеличила свои инвестиции в военные объекты, потратив почти 16 миллиардов крон (1,44 миллиарда долларов) только на строительство баз в регионе Тромс.

Сёррейса находится на берегу Рейса-фьорда и насчитывает около 3,5 тысяч жителей. Сообщается, что в местном аэропорту базируются Объединенный центр управления воздушными операциями (JAOC) и Центр управления и оповещения (CRC).

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил во время посещения полигона в четверг: "Мы должны проводить подготовку вместе, чтобы защитить Норвегию, северный регион и НАТО в условиях кризиса и войны", — говорится в переводе правительственного пресс-релиза.

Newsweek обратился в НАТО за комментариями по поводу центра, который появился на фоне роста напряженности в регионе, связанного с действиями Москвы.

Ранее в этом месяце береговая охрана Норвегии следила за российским кораблем-шпионом "Янтарь", который в течение нескольких дней находился в международных водах вблизи скандинавской страны.

Норвежские СМИ сообщили, что судно было замечено недалеко от важнейших объектов инфраструктуры на морском дне, таких как нефте- и газопроводы, кабели для интернета и телекоммуникаций, которые, как предупреждают страны НАТО, могут стать объектами диверсий.

Восьмого ноября береговая охрана сообщила Newsweek, что если российское судно решило плыть с АИС-транспондером, то это было "сделано преднамеренно, чтобы привлечь внимание к своему присутствию".

Восточный блок альянса обвинил Россию в других так называемых "гибридных" атаках, таких как глушение GPS в Балтийском регионе, влияющее на работу авиакомпаний, а также в разжигании миграционного кризиса на границе с Финляндией, которые Москва отрицает.

Кремль рассматривает конфликт на Украине как прокси-войну с Западом, и в условиях повышенной напряженности в регионе в октябре два американских эсминца с ракетным вооружением были направлены авианосной группой в Баренцево море у северных берегов Норвегии и России для проведения морских операций.

По сообщениям Newsweek в августе, Великобритания направила четыре истребителя F-35B из своей 617-й эскадрильи на юго-западную оконечность Исландии для выполнения миссии по охране воздушного пространства Арктики.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Финляндия
Продукция
F-35B
Проекты
GPS
NATO
Арктика
1 комментарий
№1
03.12.2024 02:38
Неплохой акуммулятор финансов НАТО.Пусть пилят бюджет ЕС.
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