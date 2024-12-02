Перемирие на Украине. Главная проблема — гарантии безопасности (Sankei Shimbun, Япония)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

Sankei Shimbun: Трамп перестанет поставлять оружие Украине и возьмется за Китай

На Украине складывается тупиковая ситуация для ВСУ, и Трамп это признает, пишет Sankei Shimbun. Цель будущей администрации США — приостановить конфликт и высвободить американские ресурсы для противостояния другой угрозе. Новым соперником станет Китай.

Рёсукэ Эндо

Трамп, обещавший скорое завершение украинского конфликта, вступает в должность 20 января. У будущего президента и его окружения есть ясное и по-своему логичное понимание внешнеполитических мер и способов обеспечения безопасности. Мы сейчас не говорим о деталях и о том, насколько они реализуемы.

Понимание ситуации в кругах Трампа следующее. В условиях одновременного нарастания конфликтов и напряженности в трех регионах мира — в Европе, Азии и на Ближнем Востоке — Америка не может активно участвовать везде. Это затруднительно с точки зрения военных производственных мощностей. Поэтому сейчас она сосредоточилась на украинском конфликте. Далее, усиливая позиции союзников в каждом из трех регионов, США возьмутся за наибольшую для себя угрозу — Китай.

Известные негативные высказывания Трампа относительно помощи Украине понимают не совсем верно. Аналитический центр AFPI, сотрудники которого ранее работали в команде Трампа, опубликовали доклад с критикой Байдена. Он не оказал всестороннюю поддержку Украине, когда требовалось. Сейчас ситуация тупиковая, и лучше перестать бездумно поставлять оружие. Нужно укрепить оборону Украины, чтобы остановить продвижение России и предотвратить возможность повторного нападения после перемирия. В докладе AFPI говорится, что дальнейшая военная помощь будет оказываться, но при условии участия Украины в мирных переговорах. При заключении мирного соглашения с гарантиями безопасности вступление Украины в НАТО будет отложено на длительный срок.

В нынешних условиях для Киева гарантии безопасности со стороны Европы и США важнее территорий. Есть вариант заморозить конфликт, приняв территориальные потери, но не признавая суверенитета России над этими землями. Точно так же, как с мы сделали с "северными территориями" (в Японии их называют северными территориями, в России — Южными Курилами или Южнокурильскими островами. — Прим. ИноСМИ).

На Украине опасаются, что Путин воспользуется перемирием для наращивания сил. При возобновлении конфликта ситуация будет намного тяжелее. Поэтому для Киева сейчас важнее обеспечить безопасность, чем вернуть территории. Но как это сделать, не провоцируя Путина включением Украины в состав НАТО?

Конечно, нужно обеспечить присутствие миротворцев по линии соприкосновения. Вместе с этим, Украине важно усилить помощь Америки и Европы для обеспечения защиты.

Учитывая, что Путин начал военную операцию с целью демилитаризации и денацификации, под которой подразумевается уничтожение националистов и проевропейски настроенных сил, переговоры будут сложными. У Трампа есть рычаги влияния на Киев, но на Москву он влиять не может. Российские источники также говорят о возможном использовании перемирия для передышки и восстановления сил для возобновления военных действий.

Зеленский встретился с Трампом в конце сентября и представил "план победы" из пяти пунктов, предусматривающий продолжение военной помощи. В расчете заинтересовать Трампа экономической выгодой он предложил инвестировать в массовое производство ракет и дронов и совместно разрабатывать стратегические природные ресурсы на Украине. В плане также упоминается замена части американского контингента, дислоцированного в Европе, на хорошо обученные в боях с российской армией украинские войска.

Вопрос — какова будет реакция Трампа.