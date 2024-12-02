Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент

Удар по «Южмашу» новейшей российской ракетой «Орешник» остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мире – выводы, последствия, прогнозы.

При этом, по информации мировых СМИ, подавляющее большинство мировой общественности восприняли факт применения баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, как прозрачный намёк евроатлантическим элитам, в то время как сам западный политический бомонд этот намёк не желает ни видеть, ни понимать.

Например, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время посещения Лондона, давая 23 ноября интервью журналистам, призвал западных союзников «не устанавливать и не выражать красные линии» в отношении своей поддержки Украины. На вопрос о возможности отправки французских войск на украинскую землю он заявил: «Мы не исключаем ни одного варианта». И для европолитиков такой подход типичен – «рассмотреть любые варианты». В том числе и продолжить нанесение ударов по России ракетами ATACMS и Storm Shadow.

За океаном же, в США, уходящей администрации Джо Байдена вообще всё равно. Вопрос лишь в том, рискнет ли Вашингтон поднять уровень эскалации до предела, либо всё-таки решит пока притормозить взвинчивание напряжённости.

Между тем, среди обычных граждан США и Евросоюза преобладают совсем иные настроения, нежели у правящей верхушки. В этом контексте показательно интервью одного польского журналиста Майка Крупа. Он заявил, что после ответного удара «Орешником» по военному комплексу в Днепропетровске население Польши задумалось о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой. Журналист напомнил о недавно открывшейся в Редзиково американской военной базе ПРО. «Изначально она планировалась при администрации Дж. Буша-младшего против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России. В Польше никого не интересует Иран, потому что у нас нет споров с Ираном», – рассказал Крупа.

Примечательно, что интервью вышло в свет на фоне переговоров, которые ведёт польское министерство национальной обороны с руководством НАТО о расширении сферы применения базы в Редзиково.

И вот сейчас поляки прекрасно понимают, что из средства, предназначенного якобы для противоракетной обороны, американская станция в польском городе становится первоочередной целью, в случае возникновения войны между Польшей и Россией.

Мало того, Варшаве не обязательно нападать на саму Россию, ей «достаточно» развязывания агрессии против Беларуси. Это понимание к полякам придёт чуть позже, когда улягутся эмоции от впечатляющего практического примера и вспомнится неоднократно озвученная высшими должностными лицами России, в том числе и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, позиция относительно Беларуси: «Нападение на Беларусь – любое в военном плане – будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями».

Тем более что этот тезис практически приобрёл своё нормативно-правовое оформление. На днях президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил своим указом «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». В документе приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия. Среди основных положений значится: «Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Беларуси, если создается критическая угроза территориальной целостности; агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».

То есть, положения «Основ госполитики» исключают двоякое чтение и понимаются однозначно – никто безнаказанно не сможет напасть на Беларусь: ни Польша, ни страны Балтии, ни Украина – никто.

Владимир Вуячич