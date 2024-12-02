«Мы отслеживали каждую милю их пути»: в Британии обеспокоены якобы «подрывной деятельностью» российского судна «Янтарь»

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Комитет по обороне британского парламента на своем последнем заседании обсудил растущие опасения по поводу безопасности подводных кабелей, расположенных в Балтийском море, в частности, на фоне повышенной активности российского флота, который подозревается в якобы «подрывной деятельности», направленной против стран НАТО.

В последние месяцы мы выявили повреждения важнейших подводных кабелей в различных частях Северной Атлантики, Северного и Балтийского морей. Это общая проблема

- отметил министр обороны Джон Хили.

По его словам, недавно командование внимательно следило за «разведывательным кораблем» «Янтарь» [в ВМФ РФ он классифицируется как океанографическое исследовательское судно], который проходил вблизи британских вод:

Мы отслеживали каждую милю их пути и следили за ними, чтобы они знали, что мы ведем наблюдение.

Как указывается в издании UK Defence Journal, «Янтарь» оснащен передовым оборудованием для проведения глубоководных миссий. На его борту находятся малогабаритные подводные аппараты классов «Русь» и «Консул», которые способны достигать глубины до 6000 метров.

Этот диапазон работ позволяет «Янтарю» взаимодействовать с подводной инфраструктурой, включая телекоммуникационные кабели, проложенные по дну всего мирового океана

- отмечается в британской прессе.

Ранее ВМС США выразили обеспокоенность по поводу способности «Янтаря» обрывать такие кабели, предположив, что судно может вести не только научные исследования.

При водоизмещении свыше 5 тыс. тонн «Янтарь» имеет длину 107,8 м и может развивать скорость до 15 узлов. Автономность работы составляет 60 суток и дальность плавания 8000 морских миль, что позволяет проводить длительные операции в удаленных районах.