Семь недель до Трампа: Россия и Украина борются за преимущество, пока им не навязали мирные переговоры (Politico, США)

Politico: Москва и Киев стремятся добиться преимущества в преддверии переговоров

Украинский конфликт вступает в опасную стадию, пишет Politico. Обе стороны стараются заручиться преимуществом, пока Трамп не усадил их за стол переговоров, считает автор. Но риск просчета велик: союзники Украины решили подстраховаться и поиграть в эскалацию.

Робби Греймер

Лондон. Не исключено, что в российско-украинском конфликте осталось всего семь недель решающих боев, и противники стиснули зубы в ожидании последнего большого рывка.

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту на следующий же день после вступления в должность. Он назначил бывшего помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга специальным посланником по России и Украине, выдав ему мандат на переговоры о перемирии.

Времени до возвращения бывшего и будущего президента в Белый дом 20 января остается все меньше. Поэтому и военные Украины при поддержке Запада, и силы Кремля стремятся захватить как можно больше территории и заручиться любым тактическим преимуществом, чтобы усилить свой дипломатический рычаг перед началом переговоров.

“В лице Дональда Трампа на сцене скоро появится новое предложение, которое начисто перепишет правила игры”, — считает глава программы “Россия-Евразия” при Королевском институте международных отношений в Лондоне (он же Чатем-хаус) Джеймс Никси (James Nixey).

Ставки для обеих сторон высоки. Оставшиеся до инаугурации президента семь недель рискуют стать опасным моментом конфликта, длящегося уже два года и девять месяцев.

“Все предполагают, что грядут переговоры, и обе стороны — и украинцы, и русские — хотят оказаться в наилучшем положении, — сообщил один высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен делать публичные заявления. — И чем больше усилий прилагают для этого обе стороны, тем выше риск просчета”.

Признаки эскалации наблюдаются повсюду, особенно со стороны Москвы, причем и словом и делом. За последние недели Россия перебросила в зону боевых действий тысячи солдат из Северной Кореи (информация не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ), запустила по Украине новый тип ракет и даже сняла свой ядерный арсенал с “предохранителя”, обновив доктрину его использования.

Кремль также заявил, что противоракетная база США в Польше станет “приоритетной целью” для потенциального поражения российскими войсками.

По данным Института изучения войны, в этом месяце российские войска усилили интенсивность операций на востоке Украины, с 1 ноября заняв 574 квадратных километра территории — больше, чем в начале этого года или в 2023 году.

Тем временем президент США Джо Байден указал путь вперед западным державам, первым предоставив Киеву разрешение на запуск ракет большой дальности по целям в тылу России.

У Киева и Москвы есть и другие причины добиваться скорейшего окончания конфликта. “Оба они в цейтноте — и не только из-за Трампа, но и потому, что у обоих назрели системные внутренние проблемы”, — пояснил Никси.

Украина страдает от нехватки личного состава, и, похоже, ей грозит поражение, считает Никси. Россия получила подкрепление от Северной Кореи и дополнительную военную поддержку от Китая (информация не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ), но ее экономика находится под давлением. Рубль слабеет, а президент Владимир Путин пока воздерживается от объявления очередной мобилизации.

Представители НАТО считают, что Россия набирает силу на поле боя. Украина пока держится, хотя ей и тяжело. “Это нелегко, но это еще не конец. Дело еще не безнадежно”, — сказал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Путин не сдается

Последние недели конфликта могут оказаться решающими. Условия перемирия могут определить жизнь людей на Украине на поколения вперед, сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде (Espen Barth Eide). “От исторических решений между странами всегда остаются последствия”, — добавил он.

С приближением второго срока Трампа союзники Украины решили подстраховаться. Помимо разрешения Киеву на удары ракетами большой дальности в тыл России, в последние дни западные чиновники встречались и обсуждали, как добиться наилучшего результата, если Трамп в январе затеет переговоры в том или ином виде.

Судя по репортажам из Франции, Лондон и Париж обсуждали возможную отправку миротворческого контингента. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не исключил в будущем британского военного присутствия.

Наконец, о многом говорит и личность человека, которого Трамп выбрал себе в “посланники мира”. В апреле 80-летний Келлогг выступил соавтором стратегического документа с призывом продолжать вооружать Украину, но лишь в том случае, если Киев согласится участвовать в мирных переговорах с Россией. Дабы усадить Путина за стол переговоров, утверждал Келлогг, США “должны отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и действенное мирное соглашение с гарантиями безопасности”.

Однако со всеми этими разговорами о мире есть одна загвоздка. “Ничто не предвещает, что Путин действительно намерен вести реальные переговоры, — сказал процитированный выше западный чиновник. — Он может быть терпеливым, если это в его интересах”.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупредила, что переговоры с Путиным таят в себе риск, потому что он соберется с силами и снова введет войска. “Я действительно считаю, что для Путина не существует никаких красных линий, — сказала она. — Настоящая угроза, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что он уйдет, перевооружится и снова вторгнется — там же или в другом месте”.

Исходящая от Путина опасность не ограничивается непосредственно театром боевых действий. Западные правительства находятся в состоянии повышенной готовности к войне в так называемой “серой зоне” — причем не только на Украине, но и на их территории.

В частности, западные чиновники винят Кремль в минировании самолетов, расправах с неугодными, а также диверсиях против ключевой инфраструктуры, включая железнодорожные линии, подводные кабели и электросети.

Так чего же Путин хочет, если не мира?

По мнению Никси из Чатем-хауса, ответ кроется в расширении конфликта.

“Он действительно считает, что находится в состоянии войны со всем Западом и нашел новое решение этой проблемы, пытаясь объединить усилия с, как он сам выражается, “мировым большинством””, — считает Никси.

“Путин действительно хочет, чтобы международный порядок на основе правил, сколь угодно шаткий и несовершенный, рухнул окончательно”, — заключил он.

Авторы: Тим Росс (Tim Ross), Робби Греймер (Robbie Gramer), Ник Тейлор-Вейси (Nick Taylor-Vaisey). Статья написана при участии Клеа Колкатт и Евы Хартог.