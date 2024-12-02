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ТАСС

Кнайсль заявила, что Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Экс-глава австрийского МИД указала, что террористы, которых западные СМИ и правительства называют умеренными повстанцами, уже направляются на юг к Хаме, где проживает множество меньшинств Сирии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Несколько западных столиц играют в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя оружие. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Украина - это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц", - написала она в своем Telegram-канале.

Кнайсль также привела высказывание одного из своих друзей в Сирии, который отметил, что террористические группировки в Сирии с оборудованием, формой, беспилотниками и подготовкой - "это международно поддерживаемые и обученные силы, а не какие-то бородатые мужчины с AK-47".

Экс-глава МИД Австрии указала, что террористы, которых западные СМИ и правительства обычно называют умеренными повстанцами, уже направляются на юг к Хаме, где проживает множество меньшинств Сирии.

"Хама вот-вот падет, большая часть сильно разрушенной провинции Идлиб находится под контролем террористов, которые практически не встречают сопротивления, в то время как российские ВВС продолжают наносить удары по когортам боевиков, - продолжила она. - Главный вопрос остается открытым: готовы ли сирийские вооруженные силы сражаться за свою страну? Работает ли иерархия?"

Как отметила Кнайсль, Сирия пережила немало опасных моментов, а также кровавых схваток. "Это повторение июня 2014 года, когда террористы ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), объявили о своем халифате?", - задалась она вопросом.

О ситуации в Сирии

28 ноября командование ВС Сирии заявило, что утром 27 ноября формирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершили масштабную атаку на севере арабской республики. Как сообщили сирийские военные, террористы предприняли попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии и атаковали позиции правительственных сил.

Позже телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков, захвативших свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо. 

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