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Военное обозрение

«Необходимы совместные действия»: Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции ответные удары по террористам в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с руководителями дипломатических ведомств Турции и Ирана. Об этом сообщает МИД РФ. Как подчеркивают в ведомстве, основной темой беседы стала ситуация в Сирии.

Министр иностранных дел России провел телефонные переговоры с коллегами из Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи, главной темой стала обстановка в Сирии. В ходе беседы, состоявшейся между Лавровым и его коллегами, все стороны высказали обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб

– поясняют в МИД РФ.

Там добавляют, что главы дипломатических ведомств подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках «Астанинского формата».

Напомним, ранее военное командование САР официально подтвердило переход под контроль террористов второго по величине города Сирии – Алеппо. При этом отмечалось, что в настоящее время сирийская армия проводит перегруппировку и готовится к контрнаступлению на позиции боевиков. В Дамаске не сомневаются, что контроль над Алеппо будет восстановлен.

Стоит отметить, что в наступлении на позиции правительственных войск Сирии участвуют не только боевики террористических организаций, но и протурецкие вооруженные формирования. В первые дни наступления его активно поддерживала артиллерия с турецких военных баз в регионе. При этом официальная Анкара осудила наступление боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, заявив, что не имеет к нему отношения.

В настоящее время по наступающим отрядам боевиков активно наносит удары авиация. Сообщается, что в результате этих ударов террористы уже потеряли несколько сотен боевиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
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