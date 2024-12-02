Исправить дорогостоящую ошибку: США продолжают строить планы по вооружению трёх эсминцев Zumwalt гиперзвуковым оружем

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ВМС США планирует оснастить гиперзвуковым оружием эсминец-невидимку USS Zumwalt. Об этом информирует агентство Associated Press. В публикации отмечается, что таким образом дорогостоящая и неудачная разработка превратится в мощное оружие.
– говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что разработка гиперзвукового оружия велась в США на протяжении якобы последних 20 лет. Однако РФ и КНР смогли обойти Штаты в этом компоненте.
– отмечает АР.
Эксперты, немного знакомые с ходом соответствующих работ, отмечают, что одна из разрабатываемых в США программ для эсминцев класса Zumwalt — «Быстрый удар обычными средствами».
– подчеркивает издание.
Специалисты отмечают, что выбор командования ВМФ США на эсминец Zumwalt пал не случайно. Таким образом флот пытается повысить эффективность военного корабля стоимостью 7,5 миллиардов долларов, который, по мнению критиков, является дорогостоящей ошибкой, несмотря на то, что служит испытательной платформой для множества инноваций.
– напоминает автор материала.
При этом он признает, что, несмотря на пятна на репутации, три эсминца класса Zumwalt остаются самыми передовыми надводными военными кораблями ВМС США с точки зрения новых технологий. Вот только в США, выстраивая планы по их вооружению гиперзвуковыми ракетами, так и не могут решить, где эти «передовые технологии» применить. Особенно при учёте того, что уже были случаи, когда «передовой» стелс-эсминец Zumwalt приходилось тянуть на военную базу непередовым буксирам после выявления проблем с силовой установкой.