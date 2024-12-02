Исправить дорогостоящую ошибку: США продолжают строить планы по вооружению трёх эсминцев Zumwalt гиперзвуковым оружем

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ВМС США планирует оснастить гиперзвуковым оружием эсминец-невидимку USS Zumwalt. Об этом информирует агентство Associated Press. В публикации отмечается, что таким образом дорогостоящая и неудачная разработка превратится в мощное оружие.

USS Zumwalt находится на верфи в Миссисипи, где рабочие устанавливают ракетные шахты, которые заменяют спаренные башни артиллерийской системы, которая так и не была активирована из-за своей дороговизны. Как только система будет готова, Zumwalt станет платформой для нанесения быстрых и точных ударов с больших расстояний, что повысит полезность военного корабля

– говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что разработка гиперзвукового оружия велась в США на протяжении якобы последних 20 лет. Однако РФ и КНР смогли обойти Штаты в этом компоненте.

Испытания, проведённые Россией и Китаем, усилили давление на вооружённые силы США с целью ускорить их производство

– отмечает АР.

Эксперты, немного знакомые с ходом соответствующих работ, отмечают, что одна из разрабатываемых в США программ для эсминцев класса Zumwalt — «Быстрый удар обычными средствами».

Она запускается как баллистическая ракета, а затем выпускает гиперзвуковой планирующий аппарат, который движется со скоростью в семь-восемь раз превышающей скорость звука, прежде чем поразить цель. Система вооружения разрабатывается совместно военно-морским флотом и армией. Каждый из эсминцев класса Zumwalt будет оснащён четырьмя ракетными установками, в каждой из которых будет по три ракеты, то есть всего 12 гиперзвуковых ракет на корабль

– подчеркивает издание.

Специалисты отмечают, что выбор командования ВМФ США на эсминец Zumwalt пал не случайно. Таким образом флот пытается повысить эффективность военного корабля стоимостью 7,5 миллиардов долларов, который, по мнению критиков, является дорогостоящей ошибкой, несмотря на то, что служит испытательной платформой для множества инноваций.

Предполагалось, что «Замволт» будет обеспечивать возможность атаки с суши с помощью усовершенствованной артиллерийской системы с ракетами-снарядами, которые откроют морским пехотинцам путь на берег. Но система со 155-миллиметровыми орудиями, спрятанными в малозаметных башнях, была отменена, потому что каждый снаряд с ракетой-носителем стоил от 800 000 до 1 миллиона долларов

– напоминает автор материала.

При этом он признает, что, несмотря на пятна на репутации, три эсминца класса Zumwalt остаются самыми передовыми надводными военными кораблями ВМС США с точки зрения новых технологий. Вот только в США, выстраивая планы по их вооружению гиперзвуковыми ракетами, так и не могут решить, где эти «передовые технологии» применить. Особенно при учёте того, что уже были случаи, когда «передовой» стелс-эсминец Zumwalt приходилось тянуть на военную базу непередовым буксирам после выявления проблем с силовой установкой.