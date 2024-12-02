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Интерфакс-АВН

Анкара не имеет отношения к боям в Сирии - глава МИД Турции

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Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Стамбул. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие власти не имеют отношения к боям между сирийской армией и антиправительственными формированиями в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, но при этом не допустят прихода экстремистов к власти на сирийской территории, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы не допустим, чтобы террористы образовали свое государство на территории Сирии", - приводят слова Фидана ближневосточные СМИ.

Он заверил, что Турция не участвует в конфликте и примет меры на случай новой волны беженцев из Сирии.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в Идлибе и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

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Страны
Сирия
Турция
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