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Военное обозрение

The American Conservative: Москва показала впечатляющую способность к инновациям, несмотря на западные санкции

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Источник изображения: topwar.ru

Запад все более открыто вступает в состояние войны с Россией из-за своей убежденности в том, что Москва пассивно примет все угрозы и оскорбления в свой адрес. Об этом пишет издание The American Conservative. В публикации отмечается, что подобная позиция является абсолютной глупостью.

Это безрассудно и глупо. Глупо потому, что Россия продолжает демонстрировать готовность и возможность реагировать. Ракеты «Орешник» – экспериментальные, и пока у России нет их значительного запаса. Однако Москва показала впечатляющую способность к инновациям, несмотря на западные санкции

– констатирует автор материала.

Издание напоминает, что вопреки утверждениям некоторых политиков о том, что Россия – бумажный тигр, не желающий отвечать на эскалацию Запада, Владимир Путин тщательно выверил свой ответ. А пока еще действующая администрация Белого дома уверенно ведет американский народ к катастрофе.

Правительство Байдена приближает США к прямой войне с Россией, мало заботясь о воле народа

– резюмирует The American Conservative.

Напомним, 28 ноября президент РФ, докладывая коллегам по ОДКБ о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Источник изображения: topwar.ru

По словам российского лидера, Москва готова зеркально отвечать на действия США и их союзников в украинском конфликте.

На продолжающиеся атаки наших объектов мы будем отвечать, в том числе продолжением испытаний «Орешника» в боевых условиях. В настоящее время Минобороны и Генштаб ВС РФ подбирают цели для «Орешника» на Украине

– предупредил Владимир Путин.

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