Источник изображения: topwar.ru
Запад все более открыто вступает в состояние войны с Россией из-за своей убежденности в том, что Москва пассивно примет все угрозы и оскорбления в свой адрес. Об этом пишет издание The American Conservative. В публикации отмечается, что подобная позиция является абсолютной глупостью.
– констатирует автор материала.
Издание напоминает, что вопреки утверждениям некоторых политиков о том, что Россия – бумажный тигр, не желающий отвечать на эскалацию Запада, Владимир Путин тщательно выверил свой ответ. А пока еще действующая администрация Белого дома уверенно ведет американский народ к катастрофе.
– резюмирует The American Conservative.
Напомним, 28 ноября президент РФ, докладывая коллегам по ОДКБ о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО, вместе взятые.
Источник изображения: topwar.ru
По словам российского лидера, Москва готова зеркально отвечать на действия США и их союзников в украинском конфликте.
– предупредил Владимир Путин.