Как добиться успеха на мирных переговорах с Владимиром Путиным (The Economist, Великобритания)

Economist: Запад не поможет Украине вернуть потерянные территории

Восстановление границ 1991 года для Украины — несбыточная мечта, пишет The Economist. Поэтому надо обеспечить стране безопасность и процветание в пределах той территории, которая у нее еще осталась, советует автор статьи. Тягаться с Россией Запад не готов.

Два года продолжается вооруженный конфликт на Украине, где борьба ведется за каждый метр пропитанной кровью земли. И вдруг на горизонте показались драматические изменения. Одна причина в том, что медленное и мучительное российское наступление выявило серьезную нехватку живой силы и слабость боевого духа украинской армии, что со временем может привести к развалу обороны ВСУ. Но есть и другая, более актуальная причина. Дональд Трамп ясно заявил о том, что, став президентом, он постарается как можно скорее прекратить военные действия.

Серьезную тревогу вызывает то, что Трамп может навязать Украине катастрофическую договоренность. Владимир Путин заявлял, что может согласиться заморозить конфликт, хотя Россия заняла лишь 70-80% территории четырех украинских областей. Но он также требует от Запада отмены санкций, а от Украины отказа от членства в НАТО, демилитаризации, официального нейтралитета, защиты прав русскоязычного населения и "денацификации", что означает отставку нынешнего руководства.

Если Трамп поддержит эти требования, Путин добьется почти всех своих целей в этом конфликте, а Украина потерпит сокрушительное поражение. Более того, российский президент не станет соблюдать написанное на клочке бумаги. Он будет надеяться, что послевоенная Украина, погрязшая в междоусобной борьбе и упрекающая во всем Запад, сама приплывет к нему в руки. А если нет, он всегда сможет овладеть дополнительными ее территориями, применив силу. Став самопровозглашенным защитником русскоязычного населения Украины, Путин легко сможет состряпать предлог для этого.

Таковы возникающие опасения. Но это не является неизбежным и даже наиболее вероятным итогом. Капитуляция перед Путиным станет публичным поражением для Америки и для Трампа. Последствия распространятся на Азию, где враги Америки будут вести себя более агрессивно, а друзья утратят веру в свою союзницу и начнут добиваться расположения Китая. Трамп ни в коем случае не захочет такого унижения, чтобы его называли человеком, потерявшим Украину, потому что Путин перехитрил его на переговорах. В его интересах заключить такую сделку, которая обеспечит Украине безопасность как минимум на четыре года его президентского срока. За это время она сможет многого добиться.

У Трампа есть рычаги воздействия на Россию; вопрос лишь в том, захочет ли он ими воспользоваться. Но он человек непредсказуемый, он может пригрозить пойти на Украине ва-банк, направив туда более смертоносное оружие в больших количествах. Поэтому Путину придется относиться к нему серьезно. Кроме того, у российской экономики проблемы, рубль слабеет, а россияне устали от боевых действий. Путин сможет продолжать военные действия еще год или даже больше, но пауза определенно пойдет ему на пользу. Как говорит Майк Уолц (Mike Waltz), которого Трамп прочит на должность советника по национальной безопасности, Америка в связи с этим может пригрозить новыми санкциями, чтобы усугубить российские проблемы.

На что в таком случае должна быть нацелена мирная договоренность? Восстановление границ 1991 года — это несбыточная мечта. В моральном и правовом плане вся эта земля принадлежит Украине (исключительно по версии автора статьи, — прим. ИноСМИ), но у нее нет ни солдат, ни оружия, ни боеприпасов, чтобы ее вернуть. Цель должна состоять в том, чтобы создать условия для процветания Украины в пределах подконтрольной ей территории.

Для этого ей нужна стабильность, нужно восстановление. А это зависит от ее безопасности от России. Поэтому в центр переговорной повестки надо поставить вопрос о том, как создать надежный и прочный механизм обеспечения украинской безопасности.

The Economist утверждает, что лучший способ защиты Украины — это вступление страны в НАТО. Членство в альянсе исключит ее превращение в нестабильное и озлобленное государство, которое Путин может поглотить ради достижения своей высшей цели — дестабилизации Европы и установления господства над ней. С вступлением Украины альянс получит самую крупную, передовую и закаленную в боях европейскую армию и оборонную промышленность. Трамп будет это только приветствовать, потому что в таком случае НАТО понадобится меньше американских войск.

Членство в альянсе вызывает непростые вопросы из-за статьи 5 его устава, где говорится, что нападение на одного члена считается нападением на всех. Но ответы на них есть. Гарантии не будут распространяться на те украинские территории, которые в настоящее время заняты Россией. Такая же ситуация была с Восточной Германией, когда Западная Германия в 1955 году стала членом НАТО. Войска из других стран альянса можно не размещать на Украине в мирное время, как было с Норвегией, когда она вступила в НАТО в 1949 году.

The Economist по-прежнему за такие аргументы. Но чтобы Украина стала членом НАТО, нужно согласие и поддержка всех 32 членов альянса, включая Венгрию и Турцию, которые препятствовали вступлению Швеции и Финляндии. Поэтому некоторые страны, в том числе Британия и Франция, а при новом канцлере и Германия, могут согласиться на заключение двухсторонних соглашений, в рамках которых они разместят на Украине свои войска в качестве сил прикрытия. По сути дела, эти силы будут сдерживать Путина, показывая, что дальнейшие агрессивные действия России приведут к их вступлению в боевые действия.

Такое решение кажется превосходным, но войска прикрытия — это та же гарантия по статье 5, только под другим названием. Страны-члены не должны давать Украине такое обещание, если они не готовы к его выполнению. Если они отступятся от Украины, оказавшись под российским огнем, это подорвет их позиции как членов НАТО, причем самым роковым образом. Путин наверняка будет проверять и испытывать эти силы прикрытия на прочность и наличие слабых мест, просто потому что они для него в новинку. Для убедительности такие силы прикрытия должны получить официальную поддержку от Трампа, даже если он не включит американские войска в их состав. Дело в том, что Европа в случае войны по-прежнему будет зависеть от Америки, особенно если это будет война с таким крупным противником как Россия.

Также понадобится изменить отношение к Украине в Европе, особенно в Германии. Чтобы подать Путину сигнал о серьезности своих намерений, европейские страны должны будут продемонстрировать свою поддержку Киева. Для этого потребуется серьезная помощь на восстановление страны и оружие, а также прогресс на переговорах о вступлении в ЕС. Чтобы показать Путину, что они дадут ему отпор в случае нападения, европейским государствам придется существенно увеличить свои военные расходы и провести перестройку своей военной промышленности. Трамп, давно уже настаивающий на увеличении оборонных бюджетов стран Европы, наверняка будет приветствовать такие решения.

В случае прекращения огня появятся две противоборствующие концепции будущего Украины. Путин рассчитывает, что он выиграет от этой сделки, так как Украина начнет загнивать, Россия перевооружится, а Запад утратит интерес. Но представьте, что при поддержке Запада Украина воспользуется передышкой для восстановления экономики, обновления политики и удержания России от агрессии. Задача состоит в том, чтобы вторая концепция взяла верх над первой, очень мрачной альтернативой.