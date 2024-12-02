Программа АдГ: вывести Германию из Евросоюза и вернуть торговлю с Россией (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: АдГ настаивает на выходе Германии из ЕС и еврозоны

Новая предвыборная программа "Альтернативы для Германии" предусматривает выход страны из Евросоюза и еврозоны, сообщает Der Spiegel. Также партия призывает возобновить торговлю с Россией как поставщиком дешевого газа.

"Альтернатива для Германии" (АдГ) возвращается к антиевропейскому курсу в окончательном варианте своей предвыборной программы. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Der Spiegel, партия решила, что Германия должна покинуть Европейский союз и еврозону.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского союза и создание нового европейского сообщества", — говорится в документе. На смену ЕС должно прийти "объединение по экономическим интересам". Для этого необходимо провести референдум по поправках к европейским статьям Основного закона Германии.

В то же время партия подчеркивает, что "жесткий разрыв был бы контрпродуктивным. Поэтому переход к новому объединению должен быть согласован как со старыми странами-партнерами ЕС, так и с новыми заинтересованными сторонами".

Также Германия должна "выйти из еврозоны" и ввести стабильную национальную валюту, "возможно, при сохранении евро". Этого "не произойдет без затрат на переходный период". Однако они будут меньше, чем "постоянные издержки, связанные с сохранением системы евро".

АдГ отстаивала аналогичные позиции в ходе парламентской избирательной кампании 2021 года, но позже отказалась от возможного выхода Германии из ЕС. Еще в феврале лидер парламентской фракции АдГ Тино Хрупалла заявил радиостанции Deutschlandfunk, что для "дексита" (Dexit — выход Германии из ЕС, — прим. ИноСМИ) уже слишком поздно. Этой же позиции придерживается и его однопартиец Алиса Вайдель. Вместо этого они хотят вести кампанию за реформу ЕС.

Семейная политика: сокращение абортов

Проект "Альтернативы для Германии" содержит и другие радикальные пункты программы. Так, аборты должны "оставаться абсолютным исключением" и разрешаться только "в случаях криминологических или медицинских показаний". Партия считает, что число абортов, ежегодно регистрируемых в Германии, слишком велико. Вместо этого АдГ хочет изменить порядок обязательных консультаций перед абортом: "Во время консультаций по беременности матерям должны показывать ультразвуковые снимки ребенка, чтобы они знали, на какой стадии развития находится плод", — говорится в проекте.

Также партия формулирует позицию по гендерной идентичности. "Альтернатива для Германии" хочет отменить закон о самоопределении, принятый коалиционным правительством, который позволяет транссексуалам менять свой пол и имя в удостоверении личности. В проекте говорится о существующем "культе трансов" и "ранней сексуализации" детей. АдГ хочет запретить использование блокаторов полового созревания, которые применяются для смены пола у молодых людей.

Экономическая и социальная политика: дерегулирование биткойна

АдГ также стремится к экономической политике, основанной на "рыночной экономике, национальной ответственности и дружественном сотрудничестве между европейскими странами". Для партии это изначально подразумевает выход из еврозоны. В то же время "Альтернатива для Германии" хочет сохранить наличные деньги как "гражданское право". Вопрос о том, какую валюту партия хочет ввести после выхода из еврозоны, остается открытым. Однако у нее нашлись слова похвалы в адрес биткоина. С точки зрения АдГ, ему следует предоставить еще больше свободы от регулирования.

Безопасность: назад к торговле с Россией

В проекте предвыборной программы АдГ посвящает несколько страниц политике безопасности. Россия в нем фигурирует как поставщик дешевого газа, с которым необходимо возобновить торговлю. Украина должна бороться за свое будущее в качестве нейтрального государства "вне ЕС и НАТО". Ни слова не сказано о военной спецоперации Путина на Украине.

Также в документе нет упоминания об обязательной военной службе. К этому недавно призывал лидер АдГ Хрупалла. До недавнего времени это была единственная партия, которая настаивала в своей базовой программе на восстановлении обязательной военной службы.

Основные положения предвыборной кампании будут обсуждаться и приниматься на национальной партийной конференции "Альтернативы для Германии" в январе.