Кто есть кто в кабинете министров Трампа — взгляд из России (The Washington Post, США)

WP: в России критически оценивают назначенцев Трампа

Мало кто из кандидатов Трампа в правительство выгоден России, большинство, по мнению российских комментаторов, наоборот, станут проблемой, пишет корреспондент WP. Она собрала мнения журналистов из Москвы о семи назначенцах избранного президента.

Мэри Илюшина (Mary Ilyushina)

Российские чиновники и СМИ внимательно следят за тем, кого избранный президент Дональд Трамп назначает в свой будущий кабинет, тщательно отслеживая их позиции по военной помощи Украине и высказывания в адрес Владимира Путина в надежде предугадать политику президента, который славится своей непредсказуемостью.

Официально Кремль занял весьма прохладную и выжидательную позицию в отношении победы Трампа, чтобы выяснить, будет ли он придерживаться своей примиренческой предвыборной риторики или же пойдет на поводу у спецслужб, занимающих преимущественно антироссийскую позицию.

При этом государственные СМИ изучали выборы во всех подробностях и оценивали их с пристрастием. Владимир Соловьев, один из самых звучных голосов российской пропаганды, даже запустил у себя в Telegram хэштег “Команда Д” (подразумевая Дональда Трампа), призвав 1,3 миллиона своих подписчиков следить за его назначениями.

На данный момент выводы, сделанные на данный момент, весьма неоднозначны с точки зрения России, начиная от директора национальной разведки Тулси Габбард, которая годами симпатизировала Москве, и заканчивая советником по национальной безопасности Майклом Уолцем, который призывает найти рычаги, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

Прокремлевские комментаторы отозвались о некоторых назначенцах с осторожным оптимизмом, надеясь, что республиканцы в итоге примут “прагматичное”, по их мнению, решение по Украине: принудят Киев к мирному урегулированию и обратятся к внутренним проблемам.

“Где-то в киевском бункере тихонько скулит бывший комик”, — говорится в статье государственного информационного агентства РИА Новости с намеком на прошлое президента Владимира Зеленского как телеведущего. “Если же разворачивающееся шоу так и останется на голубом экране, мы скажем “спасибо за попкорн” и продолжим идти вперед, что мы сейчас и делаем”, — заключает автор.

Тулси Габбард, директор национальной разведки

Назначение Габбард на пост главы национальной разведки вызвало в России величайший ажиотаж. Дело в том, что она долгое время слывет любимицей пропагандистского российского телеканала RT, который сосредоточился на ее симпатиях сирийскому лидеру Башару Асаду и Путину.

Вскоре после объявления о ее назначении “Комсомольская правда” опубликовала статью под названием “ЦРУ и ФБР трепещут: почему протеже Трампа Тулси Габбард во главе Нацразведки поддержит Россию”.

По мнению авторов статьи, “дерзкая красавица-брюнетка” в конфликте на Украине “винит исключительно Белый дом” и “с пониманием относится к президенту России Владимиру Путину”.

“У Тулси сложилась теория: демократы устроили провокацию с Украиной и стали демонизировать Россию, чтобы не пустить Трампа в президенты”, — говорится в статье далее.

Олег Царев, бывший промосковский украинский политик, ныне проживающий в России, назвал назначение “обнадеживающим”, сославшись на ее недавние замечания о том, что вице-президент Камала Харрис выступила “главной зачинщицей” опосредованной войны на Украине, заявив за несколько дней до ввода российских войск, что Киев должен стать членом НАТО.

Габбард также опубликовала видео, где утверждается, что США обустроили на Украине от 25 до 30 биологических лабораторий, и обвинила администрацию Байдена в их сокрытии — эту опровергнутую теорию заговора Министерство обороны России насаждает уже много лет.

Кит Келлогг, спецпредставитель по Украине и России

Выбор Трампом нового спецпредставителя, который возглавит переговоры об урегулировании на Украине, был встречен в Москве с прохладцей.

Близкий Кремлю политический аналитик Сергей Марков предположил, что Москва исходит из того, что Келлогг, скорее всего, пойдет по стопам Курта Волкера, спецпредставителя Трампа на Украине на первом сроке, который крайне непопулярен в России.

“Надежд особых на генерала Келлога в России нет. Наверное, такой же продажный функционер Глубинного Государства как Курт Волкер”, — написал Марков у себя в Telegram, добавив, что Волкер “предал Трампа и вместо мира все делал для войны”.

Российские СМИ обратили внимание на прошлые реплики Келлогга — в том числе о том, что ни Гитлер, ни Наполеон не смогли одержать победу над Россией. Это было истрактовано как предостережение о трудностях сухопутной войны против страны.

Другие аналитики внимательно изучают мирный план Келлогга, в котором тот призвал к быстрому прекращению огня и урегулированию путем переговоров, допуская территориальные уступки.

Келлогг предложил увязать дальнейшую помощь США с участием Киева в мирных переговорах, пригрозив предоставить Украине “все необходимое, чтобы уничтожить противника [Путина] на поле боя”, если Москва откажется от дипломатии. План также предполагает, что Россия начнет переговоры, если США отложат членство Украины в НАТО на длительный период — по словам комментаторов, это хотя бы признаёт тревогу России по поводу НАТО.

“На первый взгляд, этот “план” не обещает России облегчения в ближайшие полгода, — сказал политолог Максим Сучков. — Мы надеемся, что Трамп хочет мира, но его версия мира — “Америка превыше всего”. Это означает мир на условиях США, а не России”.

Марко Рубио, госсекретарь

Финансируемый Министерством обороны телеканал “Звезда” подчеркнул несогласие Рубио с дальнейшей помощью Украине, отчего “властям в Киеве поплохело”. В 2022 году Рубио голосовал за пакет помощи Украине, но с тех пор изменил позицию, и российские комментаторы не преминули это отметить.

Другие эксперты, однако, считают Рубио антироссийским “ястребом”, подчеркивая, что его позиция заметно агрессивнее, чем у будущего президента. Новостные агентства напомнили, что сенатор внес несколько законопроектов, предусматривающих карательные меры против России, включая ужесточение финансовых и личных санкций против правительственной элиты, а также назвал Путина “бандитом”.

В 2022 году Рубио встретился с Леонидом Волковым* — близким союзником покойного лидера оппозиции и личного врага Путина Алексея Навального — и обсудил санкционные списки против Москвы.

Прокремлевский блогер Олег Ясинский назвал Рубио “откровенным американским империалистом времен холодной войны”, добавив, что он считает Россию и ее союзников Иран и Китай прямыми врагами США.

Майкл Уолц, советник по национальной безопасности

Наряду с Рубио, назначение Уолца на ключевую должность в сфере безопасности — один из самых тревожных моментов для Москвы, где конгрессмен слывет “ястребом”, вознамерившимся положить конец конфликту на Украине через “восстановление сдерживания”.

С одной стороны, он рассуждал о необходимости “ответственным образом” положить конфликту конец и противился дополнительной поддержке Украины, о чем не умолчали российские издания.

Но его общая критика Москвы, колкости в адрес России (“бензоколонка с ядерным оружием”), призывы к более строгим энергетическим санкциям и требования “остановить Путина” усилили в российской столице опасения, что президентство Трампа может и не принести Кремлю особой выгоды.

Еще тревожнее для российских наблюдателей оказался комментарий самого Уолца о том, что он встречался с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы обсудить такие вопросы, как Украина, и что они “работают как команда” в переходный период.

Пит Хегсет, министр обороны

Бывшая должность Хегсета (ведущий телеканала Fox News) вызвала среди российских экспертов массу насмешек: они увидели в его назначении попытку Трампа “потроллить” американское глубинное государство.

В статье на государственном канале RT известный российский военный блогер Илья Мерш (он же “Старше Эдди” в Telegram) называет Хегсета “кадром эксцентричным”, чей грандиозный план перестроить армию США сверху донизу, вплоть до отставки политкорректных генералов и отказа Пентагона от доктрины “разнообразия”, наверняка вызовет “административные трения”.

“Само по себе это займет минимум пару лет. На собственно подготовку к войнам и их ведение времени останется не так много”, — заключает автор, выражая надежду Москвы, что Трамп выполнит свое обещание и сосредоточится на внутренних делах.

Джон Рэтклифф, директор ЦРУ

Российские комментаторы вспомнили работу Рэтклиффа на посту директора национальной разведки в первой администрации Трампа и его готовность рассекретить доклады, которые, по его словам, убедительно доказывали, что якобы имевшее место вмешательство России в выборы 2020 года было уткой, — и Кремль это приветствовал.

“По словам Дональда Трампа, именно Рэтклифф разоблачил ложь Хиллари Клинтон о вмешательстве России в выборы 2016 года”, — говорится в кратком резюме на канале Соловьева в Telegram. Также отмечается, что Рэтклифф неоднократно бил тревогу о том, что главный противник США в долгосрочной перспективе — это Китай.

Другие издания, однако, отметили, что он критиковал администрацию Байдена за якобы слабый ответ России на спецоперацию.

Скотт Бессент, министр финансов

Российские деловые издания сочли, что назначение управляющего хедж-фондом Скотта Бессента на пост министра финансов продолжит линию, ставшую для Москвы привычной с момента присоединения Крыма в 2014 году — грядут все новые и новые санкции.

В интервью Barrons Бессент назвал отклик США на конфликт на Украине слабым. Бессент отверг идею принять Украину членом НАТО как “неоконсервативную чепуху”, но при этом добавил, что ее следует немедленно принять в ЕС, а Запад должен "укреплять Польшу очень энергично".

Для России эта позиция кабинета министров особенно принципиальна, поскольку одной из целей Путина на любых переговорах по мирному соглашению с Украиной станет снятие хотя бы части санкций, введенных против страны с 2022 года, — особенно с учетом того, что российская экономика демонстрирует признаки перегрева и безудержной инфляции.

“Позиция Бессента по санкциям, России и Украине — хорошая иллюстрация различных взглядов, которые имеют место в будущей администрации Трампа, и которые не совсем благоприятны для Москвы”, — комментирует независимая деловая газета The Bell**. — И это еще одно подтверждение того, что если не удастся достичь выгодной сделки по Украине, есть большая вероятность, что политика США в отношении России не смягчится, а ужесточится, как это в итоге и произошло на первом сроке Трампа”.

Прокремлевские комментаторы отметили, что Бессент раньше работал на миллиардера-бизнесмена Джорджа Сороса — которому отводится особая роль в насаждаемых Россией конспирологических теориях. Так, утверждается, что бизнесмен и его соратники тайно контролируют правительство США.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** СМИ, выполняющее функции иноагента