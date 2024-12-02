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Военное обозрение

«Теперь нашу оборону не прорвать»: Южная Корея завершила разработку зенитного комплекса L-SAM

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Источник изображения: topwar.ru

29 ноября в Южной Корее состоялась церемония, посвященная завершению работ над новым дальнобойным зенитным комплексом L-SAM.

Даже если Северная Корея попытается устроить ракетную провокацию, то теперь она не сможет прорвать нашу надёжную систему обороны. Ей придётся заплатить высокую цену

- заявил министр обороны Ким Ён Хён.

Комплекс L-SAM предназначен для перехвата целей на высоте более 40 км, а дальность его действия оценивается от 50 до 60 км. Он состоит из радара раннего обнаружения и отслеживания целей, мобильной ПУ и ракет-перехватчиков, способных нейтрализовать угрозы на средних или заключительных этапах полёта.

Комплекс интегрируется в многоуровневую архитектуру ПВО страны наряду с существующими системами, такими как Patriot и M-SAM II, и будет играть центральную роль в KAMD – «системе ПВО и ПРО Кореи».

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что L-SAM поступит в производство в следующем году, а его развёртывание в южнокорейской армии запланировано на середину-конец 2020-х годов.

Кроме того, Южная Корея разрабатывает версию L-SAM Block-II, предназначенную для перехвата целей на больших высотах.

Разработка системы L-SAM началась в 2015 году в рамках амбициозной программы Южной Кореи по усилению возможностей ПВО за счет использования исключительно национальных технологий. В 2019 году были изготовлены прототипы для первоначального тестирования, а с 2020 года велись испытания по перехвату целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
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