У спецпредставителя Трампа по Украине есть план по урегулированию конфликта, который наверняка приглянется Путину (CNN, США)

CNN: план Трампа по урегулированию конфликта на Украине разрушит единство Запада

Назначенный Трампом спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог придумал план по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, сообщает CNN. Но этот план устроит лишь Путина, уверен автор статьи. А западное единство начнет рушиться.

Ник Пейтон Уолш (Nick Paton Walsh)

Одним постом в соцсетях избранный президент поведал миру, как может выглядеть окончание конфликта на Украине. Для дипломатии это будет, мягко говоря, крепкий орешек.

“Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России, — написал Трамп в своем канале в Truth Social. — Вместе мы обеспечим МИР ПОСРЕДСТВОМ СИЛЫ и вернем Америку и всему миру БЕЗОПАСНОСТЬ!”.

Одновременно с назначением Кита Келлога Дональд Трамп выбрал весьма конкретный, заранее обнародованный план по самому щекотливому из вопросов внешней политики, которые ему предстоит решать.

80-летний Келлог, бывший советник Трампа по национальной безопасности, подробно изложил свои намерения в апрельской статье для политического института “Америка превыше всего”.

В ней конфликт называется “кризисом, которого можно было избежать”, а администрация Байдена обвиняется в том, что своей “некомпетентной политикой” втянула Америку в “бесконечную войну”.

Если вкратце, то предполагается прекращение огня и заморозка фронта, после чего стороны усядутся за стол переговоров. Но если браться за подробности, то ситуация осложняется.

Другая степень вовлеченности США

Келлогг уделил немало времени критике действий Байдена, утверждая, в том числе, что его администрация предоставила слишком мало смертоносной помощи и к тому же слишком поздно. Он подчеркивает, что решение Трампа впервые передать Украине оружие в 2018 году продемонстрировало силу, необходимую для противостояния Путину, и что именно мягкий подход Трампа к главе Кремля — а не байденовская демонизация — позволит ему заключить сделку.

Келлогг утверждает, что следовало предоставить больше оружия до ввода российских войск и сразу после него, чтобы Украина могла победить.

Однако план дальнейших действий, который вынашивает будущий советник Трампа по национальной безопасности, Украину уже не устраивает.

Келлогг считает, что США нет смысла вмешиваться в еще один конфликт, а помощь Украине опустошила арсеналы и сделала страну уязвимой в возможном конфликте с Китаем из-за Тайваня. Он утверждает, что членство Украины в НАТО — на самом деле очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву “авансом” в знак символической солидарности, и должно быть отложено на неопределенный срок “в обмен на всеобъемлющее и действенное мирное соглашение с гарантиями безопасности”.

Но прежде всего в плане говорится, что он должен стать “формальной политикой США по достижению прекращения огня и дипломатическому урегулированию”.

В нем говорится, что будущая помощь США Украине — вероятно, в виде кредита — будет обусловлена началом переговоров с Россией, а Вашингтон будет вооружать Украину настолько, чтобы та смогла защитить себя и остановить дальнейшие российские наступления до и после мирного соглашения. Последнее предложение уже могло устареть из-за стремительного продвижения Москвы на востоке Украины. Кроме того, Келлоггу может претить нынешний высокий уровень помощи США.

Часть дальнейших идей Келлог, по собственному признанию, почерпнул из статьи Ричарда Хааса и Чарльза Купчана от 2023 года.

Заморозка линии фронта

Линии фронта будут заморожены с прекращением огня и введением демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия будет вознаграждена ограниченным смягчением санкций. Полностью они будут сняты лишь после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину. Восстановление Украины будет оплачено налогами на экспорт российских энергоносителей. Украине не придется отрекаться от занятых территорий, но она согласится добиваться их возвращения сугубо дипломатическим путем. Келлогг признает, что для этого потребуется “дипломатический прорыв, который вряд ли произойдет, пока у власти остается Путин”.

Подход Келлога заманчиво прост и скор. Но в нем не предусмотрено никаких мер против встречных требований Москвы и циничного закрепления военных успехов, ради чего она не раз прибегала к дипломатии в прошлом. Заморозка линий фронта будет предваряться суровыми месяцами на поле боя, поскольку Москва попытается захватить как можно больше территории. Кремль в прошлом уже игнорировал прекращение огня и преследовал собственные территориальные цели — причем нередко категорически это отрицая.

Кроме того, демилитаризованную зону предстоит охранять — возможно, этим займутся войска НАТО или солдаты из не участвующих в конфликте стран. Укомплектовать эти рубежи личным составом будет, мягко говоря, непросто. Граница будет простираться на сотни километров и потребует огромных финансовых вложений.

Вооружить Украину настолько, чтобы она могла остановить нынешние и будущие российские наступления, также будет непросто. В плане отмечается, что США производят лишь 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц — Украина может их израсходовать всего за 48 часов. Как ни парадоксально, Келлогг желает, чтобы США лучше вооружили Украину, но при этом сам же признает, что они этого сделать не в состоянии.

Смена ценностей

Лучшее представление о ходе мыслей автора нам дают следующие строки. Он утверждает, что национальная безопасность и американский путь исходят прежде всего из практических потребностей.

“Байден заменил подход Трампа либеральным интернационалистским подходом с упором на западные ценности, права человека и демократию”, — пишет он. Это довольно мрачные предпосылки для поиска компромисса по европейской безопасности.

Он добавляет, что некоторые критики дальнейшей помощи Украине — по-видимому, относя к этому лагерю и самого себя, — “задаются вопросами, поставлены ли на карту в украинском конфликте жизненно важные стратегические интересы Америки, есть ли риск непосредственного участия вооруженных сил США и вовлечена ли Америка в опосредованную войну с Россией, которая может перерасти в ядерный конфликт”.

Эти два предложения очерчивают окончательный фон для предложенной сделки: что борьба Украины ведется за ценности, которые нам нет нужды отстаивать, и что мы должны уступить ядерной угрозе Путина. Это противоположно нынешнему единству Запада, который ставит во главу угла собственную безопасность и ценности, основываясь на горьком уроке тридцатых годов, что “умиротворенные” диктаторы не останавливаются на достигнутом.

План дает Украине желанный шанс положить конец кровопролитию на этапе, когда она проигрывает на всех фронтах и испытывает острую нехватку живой силы. Возможно, это препятствие она в принципе никогда не преодолеет, поскольку Россия всегда будет ее опережать.

Однако он затевает процесс, который придется по нраву коварному и лживому Путину. Воспользоваться прекращением огня и слабостью Запада — его давнишняя мечта. Этого момента он ждал почти три года. План словно смиряется с усталостью Запада, с тем, что он отстает в производстве вооружений, и с тем, что его ценности требуют жертв. Наконец, не учитываются и меры, которые предпримет Россия чтобы его сорвать.

Это мрачный компромисс для мрачного конфликта. Но вместо того, чтобы положить ему конец, он может открыть новую страницу, когда западное единство и поддержка начнут рушиться, а Путин придвинется еще ближе к своим целям — как за столом переговоров, так и на фронте.