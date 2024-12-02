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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны России заявил об активном расширении военного сотрудничества между РФ и КНДР

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Пхеньян. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

Министр обороны РФ выразил убеждение, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнёрства в оборонной сфере".

В свою очередь министр обороны КНДР назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран. "Непрерывно их укреплять и развивать - такова постоянная позиция нашей армии", - подчеркнул военачальник.

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