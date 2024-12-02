Украинскую территорию планируют поделить между Британией, Румынией, Польшей и ФРГ, отметили в пресс-бюро службы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тыс. человек. Территорию планируется поделить между Румынией, Польшей, ФРГ, Великобританией, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания", - указали в СВР.

"Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев", - добавили в пресс-бюро СВР

В СВР сообщили, что по поступающей информации, германские военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. "При этом в Бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но, по сути, это будут те же бандеровские каратели, - указали там. - Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования - ответ очевиден".