В обороне Украины скоро зазияет дыра размером с Трампа (Bloomberg, США)

Европе грозит суровая реальность: ей придется взять дело в свои руки, если США сократят поддержку Украины, сообщает Bloomberg. Сделать это будет нелегко: сейчас Вашингтон остается крупнейшим военным донором Киева. Еще одна проблема — это американские разведданные, наводящие ВСУ на российские цели.

Максим Эдвардс, Джейсон Као, Джулия Яницки, Альберто Нарделли

Избранный президент заявил, что положит конец конфликту на Украине. Европе грозит новая суровая реальность: ей придется активизироваться, если США сократят поддержку Киева, однако сделать это будет нелегко.

В понедельник Служба безопасности Украины представила фрагменты экспериментальной российской ракеты, запущенной по Днепропетровску. В атаке по промышленному городу на центральной Украине многое остается неясным, однако вскоре последовала столь знакомая просьба Владимира Зеленского — укрепить противовоздушную оборону страны против беспощадных российских бомбардировок.

Доселе эти просьбы адресовались главным образом США. В будущем, возможно, ему все чаще придется просить Европу.

Дональд Трамп уже на пороге Белого дома, и европейским правительствам грозит худший сценарий: может статься так, что вскоре им придется не только защищаться самим, но и поддерживать сопротивление Украины — без помощи американских союзников. А то обстоятельство, что Трамп назначил спецпредставителем по Украине и России Кита Келлогга, генерала в отставке, ратовавшего за прекращение военной помощи Киеву, если это потребуется для прекращения боевых действий, лишь подогревает опасения.

Через такие компании, как Rheinmetall и KNDS, европейские страны уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии — ключевую, но не единственную потребность Украины. По словам европейских чиновников, высказывавшихся на условии анонимности в силу деликатности темы, в дальнейшем с поддержанием этих поставок возникнут сложности.

Избранный президент утверждал, что после инаугурации в январе немедленно прекратит боевые действия. Этим он всколыхнул догадки, что США урежут Киева поддержку, чтобы добиться урегулирования. Собственно, именно это ранее и предлагал Келлогг.

Без американского оружия Киев останется беспомощным перед Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Марек Правда. Да, Трамп не раз делал “противоречивые заявления” о будущем Украины, добавил он, но это не отменяет того обстоятельства, что мы вступаем в “мир сделок”, и нам предстоит собраться, чтобы “вписаться в эту логику”.

Европейские правительства предоставили бóльшую часть финансовой помощи Киеву, однако США остаются его крупнейшим военным донором. Еще одна уязвимость — это американские разведданные, ключ к наведению ВСУ на российские военные цели.

Вообще, в европейских столицах созрело понимание того, что следующий год станет решающим для обороны Украины. По словам чиновников, главные нерешенные вопросы на данный момент — это насколько сильной окажется позиция Украины на переговорах и в чем конкретно будет заключаться план Трампа.

Как бы то ни было, если Вашингтон урежет помощь Киеву, то заполнять брешь придется европейским союзникам — а они и так с трудом удовлетворяют собственные потребности в перевооружении. Консенсус заключается в том, что в ближайшее время Европа не сможет заменить США ни при каких раскладах.

Более того, хотя все в Европе прекрасно понимают, чтó нужно делать, правительства стран ЕС продолжают спорить о том, как именно профинансировать увеличение оборонных расходов. Недавний репортаж Bloomberg показал, что 15 крупнейшим европейским членам НАТО придется ежегодно увеличивать военные инвестиции на сумму до 340 миллиардов долларов, чтобы справиться с этой задачей, — однако совместные займы по-прежнему табу для ряда стран, включая ту же Германию.

Украина наращивает собственную оборонную промышленность, чтобы удовлетворить свои ключевые потребности в области безопасности — в частности, производя собственные беспилотники. Свою лепту внесли и европейские оружейники: в частности, в октябре свой завод на Украине открыл Rheinmetall.

Однако поскольку Киев сменил советскую технику на более современные системы западного производства, он впал в зависимость от США — как в плане патронов для стрелкового оружия, так и в плане артиллерийских боеприпасов. Министерство обороны в Киеве на этой неделе заявило, что из-за проблем с расхожим типом минометных снарядов местного производства поставки в войска были остановлены, и ожидается, что их место займет импорт.

Согласно украинским сообщениям с мест, российские войска на каждый снаряд ВСУ отвечают двумя, и союзники Киева отчаянно пытаются наладить поток поставок, прочесывая для этого весь мир. Ранее в этом году соотношение составляло и вовсе семь к одному. Европа пообещала предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов, однако выполнила эту задачу лишь недавно, выбившись из графика на восемь месяцев.

Артиллерия имеет решающее значение для того, чтобы ВСУ удерживали и отвоевывали территорию. В этой области на США приходится лишь четверть поставленных Украине артиллерийских установок одиночного пуска, таких как гаубицы и минометы. При этом США, Германия и Великобритания поставляют бóльшую часть систем залпового огня, включая HIMARS с дальностью до 300 километров.

Украина продержалась против президента Владимира Путина более тысячи дней, однако шаткость ее сопротивления все больше бросается в глаза.

Рассуждая о том, как он положит конец боевым действиям, Трамп не объяснил, как именно он добьется мира. Уходящий президент Джо Байден старается воспользоваться оставшимся временем, чтобы упрочить позиции Украины. Так, его администрация отправила Киеву противопехотные мины и позволила Украине бить по России ракетами большой дальности, но и этого может не хватить, чтобы перевесить огромное превосходство Кремля в живой силе.

На прошлой неделе рынки потрясли предвестники новой эскалации: каждая из сторон попыталась максимально усилить свои позиции на поле боя: Украина нанесла удар по России ракетами западного производства, а Москва, по словам Киева, ответила экспериментальной баллистической ракетой.

Однако суверенные облигации правительства в Киеве недавно выросли на ставках инвесторов, что возвращение Трампа принесет шаги к перемирию с Россией.

Пожалуй, единственный определенный момент — это готовность Путина продолжать свою спецоперацию. <...>

Кроме того, конфликт затягивается, и Россия готова в 2025 году потратить на оборону и безопасность рекордные 40% своего бюджета (или 6,2% ВВП), усиливая военный уклон экономики. Германия, вторая по величине страна НАТО по расходам в долларовом выражении после США, выделит на оборону в этом году около 2,1% ВВП. Даже с учетом размеров их экономик общие расходы России на оборону все равно на 50% больше, чем у Германии.

Несмотря на инфляцию и последствия беспрецедентных санкций, Россия сможет выдерживать экономическое давление и поддерживать темпы расходов в течение минимум трех-пяти лет, заключили в недавнем докладе видных российские экономисты-диссиденты. <...>

За последние месяцы Зеленский дал понять, что не против переговоров, но намерен вести их с позиции силы. Теперь вопрос в том, как долго он продержится — и сможет ли Трамп выполнить свои обещания, считаясь при этом с мнением не только Украины, но и европейских союзников. Хотя настроение в Киеве после переизбрания Трампа испортилось, некоторые в украинской столице все же считают, что непоследовательность Трампа предвещает приятные сюрпризы, и надеются убедить его в том, что оборона страны — дело, достойное поддержки.

Однако решающее значение будет иметь приток на Украину оружия и боеприпасов.

Европе может потребоваться время, чтобы нарастить производство, но она уже производит собственное передовое оружие — например, немецкие крылатые ракеты Taurus или англо-французские Storm Shadow. Вопрос в том, сможет ли она объединить свой оборонный потенциал и масштабировать производство, заключил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал армии США в отставке Бен Ходжес.

“Даже без вклада США совокупная экономика Запада затмевает российскую, — заключил он. — Так что это вопрос политической воли”.

Статья написана при участии Натальи Ожевской, Генри Мейера и Рейчел Лавин