Покинуть Чад: власти африканской страны разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией

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Республика Чад официально сворачивает партнёрство в военной и военно-технической сферой с Францией.

Правительство Чада во главе с премьером Аммалаем Халина провозгласило курс на полное прекращение партнёрства с Францией в сфере безопасности и обороны.

Обращает на себя внимание тот факт, что в том или ином виде военные союзы Чада с Францией действовали более 60 лет – фактически с того момента, как Чад де-юре обрёл независимость, а де-факто так и остался под военной оккупацией и полным политическим и экономическим контролем со стороны Парижа.

Власти Чада отмечают, что соглашения с Францией так и не дали позитивного результата в плане зачистки территории страны от террористов, включая ветвь ИГИЛ* - «Боко Харам» (террористическая организация, запрещённая в России).

Теперь французский контингент обязан в сжатые сроки покинуть Чад.

Напомним, что ранее власти африканского государства направили в США сообщение о том, что разрывают военное сотрудничество и с Вашингтоном, объяснив это тем, что и партнёрство в сфере безопасности с Соединёнными Штатами к реальной безопасности в стране не приводит.

Ранее соглашения о военном сотрудничестве с Францией разорвали Мали, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других стран Африки, которые всегда считались частью пояса французского влияния на контингенте.