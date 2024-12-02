Власти Норвегии утвердили поддержку Киеву на сумму 3,2 млрд. долл. на 2025 год

ЦАМТО, 29 ноября. Правительство Норвегии утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до 3,2 млрд. долл., а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 млрд. долл.

Как отмечает "РИА Новости", ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 млрд. долл. до 12,8 млрд. долл. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 млрд. крон (7,1 млрд. долл.). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до 2,7 млрд. долл. в 2025 году.

"В 2025 году ассигнование по Нансеновской программе составит 35 млрд. крон (3,2 млрд. долл.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до, по меньшей мере, 154,5 млрд. крон за этот период (13,9 млрд. долл.)", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз, размещенный на сайте норвежского правительства.

В сообщении отмечается, что из 35 млрд. крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 млрд. крон (более 2 млрд. долл.) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 млрд. крон (1,13 млрд. долл.) – на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность.