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Военное обозрение

Подойдёт для всех родов войск: немецкая компания раскрыла концепцию применения перспективной крылатой ракеты RCM2

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания MBDA Deutschland раскрыла концепцию применения перспективной крылатой ракеты RCM2, которая впервые была представлена в виде макета в июне 2024 года на выставке ILA 2024.

Как указывается, данное изделие подойдёт для всех родов войск и его можно будет запускать с боевого корабля (например, из ВПУ Mk 41), военно-транспортного самолёта (в частности, Airbus A400M) и мобильной наземной пусковой установки (такой как РСЗО M270 или HIMARS).

RCM2 в первую очередь предназначена для нанесения ударов, но также может быть оснащена полезной нагрузкой, например, средствами РЭБ, создавая помехи или работая в качестве приманки.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо GPS-навигации, ракета будет оснащена ИНС, системой сопоставления контуров местности (TERCOM) и ИК-ГСН.

RCM2 будет обладать способностью к «зависанию в воздухе», то есть её можно будет перенаправить на другую цель уже в полёте. В последующем планируется добавить функцию разведки, которая будет осуществляться с помощью сенсоров, собирающих данные о целях.

Характеристики, представленные на ILA 2024, включают длину 4 м, вес 340 кг без стартового ускорителя и дальность полёта более 500 км.

Источник изображения: topwar.ru

Макет RCM2 на ILA 2024

RCM2 очень похожа на ПКР, имея обтекаемый корпус и «гранёную» носовую часть. Над корпусом установлена пара выдвижных консолей крыла, а хвостовое оперение имитирует самолётное, с парой вертикальных и парой горизонтальных стабилизаторов. Конформные воздухозаборники по обеим сторонам корпуса питают турбовентиляторный или турбореактивный двигатель.

Западные обозреватели отмечают, что Европа серьёзно отстаёт от России по дальности действия ракет. И RCM2 в этом плане не станет исключением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
HIMARS
Mark 41
Компании
Airbus
Leonardo
MBDA
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