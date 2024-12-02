Войти
Интерфакс-АВН

Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО - Белый дом

474
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что последние удары России по Украине, в частности атака на украинские объекты в ночь на четверг, свидетельствуют о том, что необходимо продолжить поставки Киеву вооружений, в том числе средств ПВО.

Байден напомнил, что ранее в этом году дал указание, чтобы средства ПВО в первую очередь направлялись Киеву.

"Министерство обороны поставило сотни дополнительных ракет ПВО на Украину в результате этого решения, и дальнейшие поставки продолжаются", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Байдена, Пентагон "продолжает наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику".

Накануне президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил, что в течение двух последних дней Россия нанесла по Украине комплексный удар с применением ракет "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", а также ста беспилотников.

"Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - отметил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:50
  • 6115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
  • 02.12 12:13
  • 45
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.12 07:37
  • 1
«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты
  • 02.12 07:14
  • 0
Ответ на "Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско"
  • 02.12 06:01
  • 0
Ответ на "В СВР сообщили о планах Запада ввести на Украину 100 тыс. миротворцев"
  • 02.12 05:09
  • 0
Ответ на "Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)"
  • 02.12 02:11
  • 4
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 02.12 01:35
  • 1
Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)
  • 02.12 01:26
  • 8247
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.12 15:02
  • 1372
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 15:57
  • 2755
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.11 14:43
  • 1
РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году
  • 30.11 03:58
  • 1
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"