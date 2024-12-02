ВМС Украины нанесли на часть своих катеров разработанный в 1915 году «ослепительный камуфляж»

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины приняли решение сменить окраску катерного состава с целью скрыть его от «визуального наблюдения» противника. Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, в качестве новой окраски был выбран «ослепительный камуфляж».

Согласно озвученным данным, ливрею «dazzle camouflage» («ослепительный камуфляж») получили оставшиеся в составе украинского флота малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) и патрульные катера типа Island, переданные США из состава Береговой охраны. Решение приняло командование флота на основе проведенной оценки применения тех или иных камуфляжей флотами западных и не только партнеров.

«Ослепительный камуфляж» — яркая деформационная схема камуфляжа, цель которой — усложнить оценку формы, а также курса и скорости корабля.

— пишет украинский ресурс «Милитарный».

Источник изображения: topwar.ru

Dazzle camouflage или «ослепительный камуфляж» был разработан во время Первой мировой войны, его автор — британский морской художник Норман Уилкинсон. Данный камуфляж не скрывает корабль, но затрудняет оценку дальности, его скорости и курса. Применялся он, в первую очередь, от подводных лодок, которые не могли правильно определить дальность до цели. После успешных испытаний «ослепительный камуфляж» был принят на вооружение флотами Великобритании, США и Франции.