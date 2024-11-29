И Токаев, и Путин прекрасно понимают, куда двигать свои страны, и на кого опираться — аналитик Денис Миролюбов (Караван, Казахстан)

Караван: сотрудничество Казахстана и России развивается с необратимой динамикой

Сотрудничество Казахстана и России набирает обороты, что подтвердил визит Владимира Путина в Астану, отмечает аналитик Денис Миролюбов в интервью порталу "Караван". Несмотря на "западные страшилки", Москва остается надежным партнером, и в Казахстане это ценят.

И Токаев, и Путин прекрасно понимают, куда двигать свои страны, и на кого опираться — аналитик Денис Миролюбов

Сотрудничество Казахстана и России развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Владимиром Путиным.

Президент Казахстана отметил, что задача стран состоит в том, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, чтобы торговля между государствами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии. О достигнутых успехах и перспективах взаимовыгодного казахско-российского партнерства побеседовали в интервью с главным редактором InVoice Media, аналитиком Денисом Миролюбовым.

Денис Сергеевич, Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом. Многие отметили особую помпезность встречи Президента России, обратив внимание на обращение "Ваше превосходительство". С чем это связано?

Столь трепетное представление российского Президента объясняется несколькими факторами. Протокол – без него никуда. Этот визит имеет государственный статус, всё должно быть на самом высшем уровне. Так происходит не только в Казахстане: когда в Россию приезжал Александр Лукашенко, его также встретили фразой "Ваше превосходительство". Да и в случае государственного визита Касым-Жомарта Токаева во Францию церемониал значительно отличался от официального визита. Здесь не стоит искать подводных камней.

Казахстан как здоровое государство, ориентированное на собственные национальные интересы, понимает, что Россия является одним из ключевых международных игроков, соседом, который никогда никуда не денется, и государством, с которым Астана отлично торгует: только за 9 месяцев 2024 года товарооборот между странами составил рекордные 20,6 миллиардов долларов. К тому же Россия — ключевой инвестор в экономику дружественного, к счастью, Казахстана. Все атрибуты для помпы налицо. Если это кого-то смущает, то к таким людям есть масса вопросов.

Последний раз с госвизитом в Казахстане Владимир Путин был девять лет назад – в 2015 году. Вырос ли за это время уровень сотрудничества двух стран? В каких направлениях это наиболее очевидно?

За время последнего визита Путина в Казахстан изменилось многое, причем в положительную сторону. Сегодня в Казахстане работают более 23 тысяч компаний с российским участием. Причем 4 из них открылись только за последний год. Это говорит о высочайшей динамике сотрудничества государств, что не может не радовать. Немаловажно, что Казахстан вложил в российские компании 3 миллиарда долларов — столько же, сколько и Россия инвестировала в Казахстан.

Сегодня обе стороны осуществляют совместную деятельность в энергетике, логистической сфере, сельском хозяйстве и т. д. Почти 50 проектов находятся на стадии исполнения, среди которых строительство трех ТЭЦ, модернизация Экибастузской ГРЭС и газификация казахстанских регионов. Россия и Казахстан показывают остальным, как должны жить соседи, как они помогают друг другу и вместе зарабатывают деньги.

Как, по Вашему мнению, будут выстраиваться отношения Казахстана и России с учетом геополитической обстановки в регионе и в мире?

С моей точки зрения, отношения Москвы и Астаны продолжатся в том же духе. Стороны прекрасно понимают выгоду от взаимного сотрудничества. Если бы Россия проигрывала в конфликте с Украиной, можно было бы рассуждать об изменениях политики Токаева. Несмотря на приход Дональда Трампа, всяческие угрозы и провокации со стороны НАТО, Москва доведёт дело до конца, решит ключевые вопросы и продолжит максимально кооперироваться с Казахстаном. Казахстан сделает то же самое, потому что, повторюсь — это ему выгодно. В мире капитализма этот фактор главный.

Как Вы оцениваете участие представителей российской стороны в реализации важных инфраструктурных проектов Казахстана?

Россия и Казахстан уже реализовали 90 проектов, на сумму более 18 миллиардов долларов. В их числе завод Tengri Tyres (бывший KamaTyresKZ) — совместное предприятие "Татнефти" и казахстанской "Аллюр", цеха Qarmet – Карагандинского металлургического комбината, исторически связанного сотрудничеством с Россией, и Карагандинский фармацевтический комплекс – кластер, сотрудничающий с российской инновационной компанией BIOCAD.

Естественно, на Россию завязано много. И она прекрасно справляется с ролью одного из ключевых партнеров Казахстана. Несмотря на западные страшилки, Россия является надежным партнером, который держит слово и соблюдает все договоренности. Поэтому Токаев всё делает правильно.

В этом году Договору о создании Евразийского экономического союза исполнилось десять лет. Хотелось бы узнать Ваше мнение о реализации казахско-российской инициативы.

ЕАЭС создавался как инструмент модернизации национальных экономик. И организация прекрасно справляется с этой задачей. Об этом говорят цифры: совокупный ВВП стран евразийской "пятёрки" вырос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов (по показателям на май 2024 года). Отличный результат. Как и показатели товарооборота с третьими странами, который увеличился с 579 до 923 миллиардов долларов. Понятное дело, что проблемы и шероховатости будут всегда и везде. Но в целом ЕАЭС создали не зря.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между двумя странами активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Какое значение это играет для наращивания взаимоотношений между народами и пропаганды культуры?

Здесь нужно отдать должное казахстанскому правительству, которое не ломает то, что работает, и не играет в опасные игры. За что господину Токаеву хочется сказать отдельное "спасибо". Народы Казахстана и России всегда были дружны, и так должно быть всегда.

В рамках каких международных площадок стороны могли бы усилить партнерство?

Несмотря на мнения некоторых незрелых голов, Россией и Казахстаном управляют очень умные, здравые, и стратегически подкованные люди. И Токаев, и Путин прекрасно понимают, куда двигать свои страны и на кого опираться.

Единственное, что вызывает вопросы — так это отказ Казахстана от вступления в БРИКС. По словам Токаева, Астана отдает предпочтение ООН, хотя БРИКС не является ее заменой и никак не противоречит универсальному характеру ООН. Впрочем, Москва дала понять, что считает и будет считать Астану стратегическим партнером и поддерживает решение Казахстана самостоятельно определять, куда ему вступать, а куда нет. Тем не менее Казахстан в БРИКС всегда ждут, и если подобное произойдет, то БРИКС и станет дополнительной площадкой для укрепления российско-казахстанских связей. Других площадок для этого я не вижу. Просто потому, что их нет.