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ЦАМТО

Глава Минобороны Турции Гюлер: США передумали и могут одобрить поставки F-35 Анкаре

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Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

ЦАМТО, 27 ноября. Вашингтон передумал и может одобрить поставки истребителей F-35 Анкаре, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. Его слова цитирует гостелеканал TRT Haber.

Во вторник Я.Гюлер сообщил, что у США не осталось претензий к Анкаре относительно использования российских ЗРС С-400. Ранее США настаивали на отказе Анкары от использования С-400 как условии поставок F-35.

Ранее, 8 ноября, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на решение проблемы с истребителями F-35 и российскими ЗРС С-400 при президентстве Дональда Трампа.

"После того, как мы стали разрабатывать свой истребитель KAAN, мнение американских чиновников по F-35 изменилось. Теперь они говорят, что могут их поставить", – цитирует гостелеканал TRT Haber заявление министра в парламенте.

По словам министра, Турция нацелена на получение 40 истребителей, передает "РИА Новости".

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F-35
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