Российские специалисты разработали новую систему для защиты объектов от ударных БПЛА самолётного типа

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Российские специалисты разработали новую инновационную систему защиты различных объектов от атак беспилотников самолетного типа. Систему уже испытали, признав ее «эффективность и надежность».
Новая защита представляет собой систему из тросов и сетки, выдерживающую удар бетонного блока весом в несколько тонн. При ее создании специалисты изучили характеристики основных беспилотников самолетного типа украинского и западного производства, стоящих на вооружении ВСУ. В итоге получилась тросово-сетчатая конструкция, защищающая промышленные и не только объекты от ударов беспилотников.
— приводит РИА Новости выдержку из документа.
Конструкцию испытали на одном из подмосковных полигонов, признав высоко эффективной и надежной. В дальнейшем планируется с помощью данной системы прикрывать объекты критической инфраструктуры.
Стоит отметить, что некоторые предприятия энергетическо-топливного сектора уже используют схожие системы, закрывая ими наиболее уязвимые конструкции.