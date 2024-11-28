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Военное обозрение

Российские специалисты разработали новую систему для защиты объектов от ударных БПЛА самолётного типа

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Источник изображения: topwar.ru

Российские специалисты разработали новую инновационную систему защиты различных объектов от атак беспилотников самолетного типа. Систему уже испытали, признав ее «эффективность и надежность».

Новая защита представляет собой систему из тросов и сетки, выдерживающую удар бетонного блока весом в несколько тонн. При ее создании специалисты изучили характеристики основных беспилотников самолетного типа украинского и западного производства, стоящих на вооружении ВСУ. В итоге получилась тросово-сетчатая конструкция, защищающая промышленные и не только объекты от ударов беспилотников.

В основу расчета ученых при создании инновационной системы защиты легли тактико-технические характеристики основных зарубежных ударных дронов самолетного типа взлетной массой до 60 килограммов, скоростью полета от 110 до 150 километров в час, практическим потолком 6 тысяч метров, полезной нагрузкой 20-29 килограммов, длиной фюзеляжа 2,8 метра, а также размахом крыльев до 4,8 метра.

— приводит РИА Новости выдержку из документа.

Конструкцию испытали на одном из подмосковных полигонов, признав высоко эффективной и надежной. В дальнейшем планируется с помощью данной системы прикрывать объекты критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что некоторые предприятия энергетическо-топливного сектора уже используют схожие системы, закрывая ими наиболее уязвимые конструкции.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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