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Интерфакс-АВН

Байден запросил у конгресса $24 млрд на связанные с Украиной расходы - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден запросил у конгресса $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение оружейных запасов Пентагона, истощившихся вследствие поставок оружия Киеву, сообщает Politico.

Газета пишет, что запрос предусматривает выделение $8 млрд в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украины и $16 млрд - на пополнение оружейных складов в самих США.

Издание отмечает, что Административно-бюджетное управление Белого дома предложило конгрессу включить эту помощь в решение о продлении финансирования работы правительства во избежание шатдауна.

Срок предыдущего продления финансирования, утвержденный в сентябре, истекает 20 декабря.

В сообщении говорится, что некоторые республиканцы уже возмутились сообщением о запросе, поскольку считают, что "конгресс не должен делать Киеву подарки, которые позволят ему еще более серьезно саботировать возможность мирных переговоров". О своей заинтересованности в переговорах о прекращении конфликта неоднократно говорил избранный президент Дональд Трамп.

Газета напомнила, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил ранее в ноябре: "Президент Байден докажет, что и после окончания срока его полномочий нам действительно нужны постоянные ресурсы для Украины".

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США
Украина
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Трамп Дональд
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