Politico: Байден запросил $24 млрд на помощь Киеву и восполнение запасов оружия

Вашингтонская администрация, в частности, рассчитывает, что $16 млрд будут выделены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были отправлены Украине, пишет газета

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделения $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

По словам ее источников в Конгрессе, американские законодатели получили соответствующий запрос 25 ноября. Вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут выделены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.

По сведениям издания, администрация Байдена рассчитывает, что эти статьи расходов будут включены в законопроект о продлении выделения средств на работу федеральных ведомств. Он может быть принят в декабре. В публикации запрос главы Белого дома называют имеющим "небольшие шансы на успех".

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) 21 ноября выразил уверенность, что американские законодатели будут вести напряженные споры, в том числе по вопросу о выделении средств на дальнейшую помощь Украине. Выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией), он отметил, что "в Конгрессе нового созыва будут очень напряженные споры". Маккол пояснил, что американские законодатели должны будут решить вопрос о дальнейшем финансировании федерального правительства. "Это произойдет в декабре или 1 марта", - уточнил он. "И тогда будут споры о дополнительном финансировании для Украины", - полагает конгрессмен.

Как заявил ранее в этом месяце советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, действующая вашингтонская администрация даст понять американским законодателям, что в бюджет на текущий 2025 финансовый год (начался в стране 1 октября) необходимо включить помощь Украине.

Во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом.