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Вестник Мордовии

Русский С-350 "Витязь" - истребитель крылатых и баллистических ракет

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Находящийся на вооружении российской армии зенитно-ракетный комплекс С-350 считается лучшим в своем классе. Его разработали для замены устаревших систем ПВО.

Он хоть и был принят на вооружение сравнительно недавно, но в ходе специальной военной операции успел продемонстрировать свои уникальные возможности по уничтожению различных средств воздушного нападения противника.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На одной пусковой установке размещается сразу 12 ракет, каждая из которых может уничтожать предназначенную ей цель.

Максимальная дальность стрельбы - 60 км, а высота - 30 км. Время приведения в боевую готовность после марша - всего 5 минут.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высокую подвижность комплекса обеспечивает вездеход Брянского автомобильного завода БАЗ-69092-012. Мощность двигателя - 470 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 80 километров в час. Запас хода - 1000 километров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
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