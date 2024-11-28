Русский С-350 "Витязь" - истребитель крылатых и баллистических ракет

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Находящийся на вооружении российской армии зенитно-ракетный комплекс С-350 считается лучшим в своем классе. Его разработали для замены устаревших систем ПВО.

Он хоть и был принят на вооружение сравнительно недавно, но в ходе специальной военной операции успел продемонстрировать свои уникальные возможности по уничтожению различных средств воздушного нападения противника.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На одной пусковой установке размещается сразу 12 ракет, каждая из которых может уничтожать предназначенную ей цель.

Максимальная дальность стрельбы - 60 км, а высота - 30 км. Время приведения в боевую готовность после марша - всего 5 минут.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высокую подвижность комплекса обеспечивает вездеход Брянского автомобильного завода БАЗ-69092-012. Мощность двигателя - 470 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 80 километров в час. Запас хода - 1000 километров.